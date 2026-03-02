Projekt mit Schwarzwaldverein: Die Viertklässler der Oberwolfacher Wolftalschule haben Nistkästen gebaut

Rund vier Dutzend Häuschen sind geplant im Rahmen des Naturschutzprojekts, das die Wolftalschule Oberwolfach in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein umsetzt.
Mit einem „Hurra“ der Viertklässler von der Wolftalschule ging vergangenen Donnerstag der erste Nistkasten „vom Band“. Gefertigt wurden diese im Rahmen eines Schulprojekts zum Thema Naturschutz, das in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Oberwolfach realisiert wurde. Nach und nach erhöhte sich die Anzahl der aus Douglasienholz gefertigten Nistkästen in flottem Tempo auf 13.