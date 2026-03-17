Projekt mit Hindernissen in Schramberg: Wann kommt die Entscheidung?

Das Gelände in Schramberg war gerodet, doch gebaut wird nicht. Widersprüche von Nachbarn sorgen dafür, dass sich das Verfahren weiter hinzieht.
Der Hang für die Bebauung an der Rochus-Merz-Straße in Schramberg wurde Anfang 2023 zum ersten Mal gerodet. Zwischenzeitlich herrscht wieder Wildwuchs – und arg viel mehr hat sich auf dem Grundstück selbst auch noch nicht getan. Im Hintergrund beschäftigt das Bauprojekt in der Talstadt indes Baubehörden, das Regierungspräsidium und mehrere Anwälte. Ganz zu schweigen von den Anwohnern, die Widerspruch gegen die geplanten Häuser eingelegt haben.