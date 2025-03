1 Sally Özcan kündigte eine Kooperation mit dem Europa-Park in Rust an. Foto: Christopher Piskadlo

Der Europa-Park in Rust wird 50 Jahre alt und verkündet auf der Pressekonferenz ein neues Projekt, was besonders Back- und Kochliebhaber begeistern wird: „Sallys Welt“ startet 2026 eine Kooperation mit dem Freizeitpark.









Der Europa-Park feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag, genauer gesagt am 12. Juli. In die Jubiläumssaison startet der Freizeitpark bereits am 22. März.