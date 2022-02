So soll der neue Bikepark in Bösingen aussehen

2 Viele Jugendliche aus Bösingen sind begeisterte Zweiradkünstler und freuen sich schon auf ihren neuen Bikepark. Foto: Poppke

Der Bikepark in Bösingen soll dieses Jahr gebaut werden. Bürgermeister Johannes Blepp äußert sich dazu und gibt Einblicke.















Link kopiert

Bösingen - Seit dem vergangenen Jahr ist in Bösingen ein Bikepark geplant. Jugendliche warten sehnlich darauf, bis der Bau des Bikeparks losgeht.

Ein paar Jugendliche haben im vergangenen Jahr auf dem Rathaus nach einem Bikepark gefragt. Der Bürgermeister Johannes Blepp und der Gemeinderat stimmten dem Projekt zu. "Die Gemeinde hatte letztes Jahr ein örtliches Bauunternehmen mit der Anlage des Bikeparks beauftragt", sagt Blepp.

Westlich des Schuppengebiets

Die Anlage soll im Schuppengebiet "Wäldlesbühl" errichtet werden. Der Platz eigne sich gut dafür, denn er sei für Kinder und Jugendliche aus beiden Ortsteilen über Radwege erreichbar. Ein Angebot über 4137 Euro der Firma Bantle liegt vor. Im vergangenen Herbst wurde Erdaushub auf der Fläche abgelagert, der für den Bau des Bikeparks notwendig ist.

Bürgermeister Blepp meint auf Nachfrage: "Der Bau soll beginnen, sobald es das Wetter zulässt. In den letzten Wintermonaten waren aufgrund von Schnee und Regen leider keine Bauarbeiten möglich."

Die genaue Gestaltung des Bikeparks soll aber noch mit den Jugendlichen aus der Gemeinde besprochen werden. Sie würden sich verschiedene "Lines", also Streckenabschnitte, wünschen.

Wünsche der Bike-Stars

Zum Beispiel einen Tricksprung. Oder sogar ein "Whale Tail" (das ist ein Absprung, der in eine Kuhle führt, und aus ihr ein Sprung in eine andere Ebene). Sie würden sich ebenso ein "Double" (dieser hat erst einen Absprung, danach kommt ein großes Loch in der Mitte, und dann muss der Biker es in eine Ebene, die hinter dem Loch ist, schaffen) und ein "Step-up" (hier springen die Biker nach oben, dann versuchen sie auf eine höher gelegene Ebene zu kommen) wünschen.

Verschieden große "Drops" (da fallen die Biker von einer Plattform in eine beliebig tiefere Ebene rein) würden dem Ganzen den letzten Schliff geben.