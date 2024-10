Projekt kostet Millionen: Wie geht es weiter mit der Kläranlage in Grosselfingen?

1 Ob Grosselfingen auch nach dem Jahresende 2028 eine eigene Kläranlage betreiben wird, ist derzeit noch offen. (Symbolfoto) Foto: hkama - stock.adobe.com/Cevahir

Grosselfingen ist klein, die Kläranlage dort auch. Dort steigende Anforderungen zu bewältigen, wird schwierig und teuer. Nun wird überlegt, ob man das Abwasser nach Haigerloch oder Bisingen pumpen soll.









Im Grosselfinger Gemeinderat ging es am Mittwoch zwar hoch her, als das Thema zur Sprache kam. Verständlich. Die Kläranlage hat noch eine Betriebserlaubnis bis in den Dezember 2028. Und bei der Frage, was danach kommt, geht es um Millionen-Summen. In der Sitzung hatte vor allem Elmar Kleinmann das Gefühl, dass von Gutachter und Verwaltung schon eine Tendenz besteht, die eigene Kläranlage aufzugeben und das Abwasser künftig nach Haigerloch in die dortige Anlage zu pumpen und dort klären zu lassen.