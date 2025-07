Seit diesem Schuljahr nimmt die Lindenrainschule mit 15 Schülern am Leseförderprojekt „kicken & lesen“ teil. Das ist ein Projekt der Baden-Württemberg-Stiftung in Kooperation mit den Bundesligisten VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

15 Schüler der Lindenrain-Schule Ebhausen, die in diesem Schuljahr am „kicken-&-lesen“-Projekt teilnehmen, erlebten in den letzten Tagen ein Glanzlicht: Niklas Luginsland, bekannt als NikLugi, der seit 2018 fester Bestandteil der eSports-Abteilung des VfB Stuttgart ist, besuchte auf Einladung von Andreas Lindörfer, Lehrkraft der Lindenrain-Schule, die kickfreudige Schülermannschaft.

Lesen Sie auch

Niklas Luginsland fragte die Jungs nach dem „kicken-&-lesen“-Projekt und erfuhr, dass sie sich wöchentlich in der Mittagspause treffen, um gemeinsam in Fußballbüchern zu lesen und zu kicken. In beiden Bereichen machten die Teilnehmer große Fortschritte, attestierte Ulrike von Altrock, die im Projekt für die Leseförderung zuständig ist, aber das Kicken mache ihnen immer noch mehr Spaß.

Leseaufgaben beim Fußball

Andreas Lindörfer erläuterte, dass das Fußballspielen immer auch verbunden sei mit Teamplay und versteckten Leseaufgaben. Regelmäßig sorgten die Lehrkräfte der Lindenrainschule während des Schuljahrs für Höhepunkte, um die Lesemotivation der Schüler zu wecken. Auch würden zunehmend Schüler als Co-Trainer aktiv in den Unterrichtsablauf mit eingebunden.

Dank der Baden-Württemberg-Stiftung, die das Projekt „kicken & lesen“ fördert, wurde diese Unterrichtsstunde zu einem besonderen Erlebnisraum für die Jungen. Dazu gehörte nun auch der Besuch von Niklas Luginsland, der auf der virtuellen Fußballbühne FIFA spielt und dort große Erfolge vorweisen kann.

Die Begeisterung stand den Jungen ins Gesicht geschrieben, als ihr großes Idol, das sich in der Welt des eSports mit 1,2 Millionen Followern einen Namen gemacht hat, zu ihnen kam. Fast alle kannten den Social-Media-Star, fragten interessiert nach seiner Karriere und nach seinem Leben.

Dass er an der Glasknochenkrankheit leidet und deshalb im Rollstuhl sitzt, war für die Jungen kein Thema. Vielmehr warteten sie auf das Erfolgsrezept von Nikas Luginsland und wollten wissen, wie er Karriere gemacht habe. Genau wie auf Instagram und TikTok erzählte Niklas Luginsland aus seinem Alltag.

Mehr als Wettkampf

Luginsland teilte mit den Jungs Technik-Tipps und Spieletricks und stellte vor allen Dingen seine positive Grundhaltung heraus. Er zeigte auf, dass eSport mehr ist als Wettkampf, er könne gesellschaftliche Barrieren durchbrechen. Seine Botschaft lautete: „Mit Leidenschaft und Übung kannst du es schaffen! Du musst nur selbst an dich glauben.“

Da sahen die Lehrkräfte wieder Parallelen zu „kicken & lesen“, da der feste Wille und die ständige Übung im Kicken und Lesen persönliche Leistungsspitzen zu erreichen zum Erfolgsrezept des Projektes gehören. Um sich an diese positive Grundhaltung immer wieder zu erinnern, erhielten die Schüler noch Autogrammkarten von Niklas Luginsland.

kicken&lesen

Teilnehmer

Seit dem Jahr 2008 haben bereits mehr als 2.000 Jungen an dem Programm teilgenommen, das jährlich von der Baden-Württemberg Stiftung ausgeschrieben wird. Vereine, Schulen, Bibliotheken und sonstige Träger aus Baden-Württemberg können sich mit ihren Ideen für eine Teilnahme bewerben. Weitere Ziele des Projekts sind die Stärkung der sozialen Fähigkeiten, die Kombination von Bildung und Bewegung, die Integration sowie die Gewaltprävention.

Bei kicken&lesen

erhalten die Jungen nicht nur Förderung innerhalb des Projekts, sondern auch die Teilnahme an einem zweitägigen kicken&lesen-Camp beim Projektpartner VfB Stuttgart sowie ein medienpädagogisches Angebot der Stuttgarter Nachrichten. Den Projektdurchführenden wird eine Fortbildung beim Projektpartner SC Freiburg angeboten.

Weitere Informationen

zum Programm unter www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/kicken-und-lesen