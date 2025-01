Drei Täter werden gesucht Einbrecher suchen Tankstelle in Bad Wildbad heim

In eine Tankstelle in Bad Wildbad ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Entwendet wurden vor allem Zigaretten. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Audi A6 - ein solches Auto wurde erst kürzlich in Calw gestohlen.