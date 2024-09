Projekt in Welschensteinach: Gibt es noch eine Chance für den Dorfladen?

Projekt in Welschensteinach

1 Die Bemühungen um einen gut funktionierenden Dorfladen in Welschensteinach gehen in eine weitere Runde Foto: Benz

Die Bemühungen um einen funktionierenden Dorfladen in Welschensteinach gehen weiter. Bürgermeister Nicolai Bischler informierte am Dienstagabend im Ortschaftsrat über den aktuellen Stand der Dinge.









Link kopiert



Der Mietvertrag für den Dorfladen in Welschensteinach bestehe mit dem anvisierten Betreiber „Tante M“ noch, allerdings ohne aktuell wirksam zu sein. Bürgermeister Nicolai Bischler berichtete am Dienstag dem Ortschaftstrat auf Nachfrage von Klaus Hotz (Freie Wähler) von vielen Gesprächen, die in den vergangenen zwei Jahren geführt wurden. Er sei auch beständig im Kontakt mit Zulieferern wie Edeka oder Okle gewesen, um mögliche Optionen auszuloten.