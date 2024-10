In den vergangenen Wochen waren die Kinder der Grundschule Vollmaringen immer wieder unterwegs, um von außerschulischen Partnern vor Ort zu lernen.

Die Klassen drei und vier fuhren mit dem Projektleiter der Naturparkschule, Paul Miller und ihren Lehrerinnen Elisabeth Heinrich und Irene Breitling nach Rohrdorf in die Mühle von Familie Schill.

Ausgestattet mit Entdeckerwesten, Lupen, Notizblock und Stift erkundeten die Kinder mit Uwe Schill, wie aus Getreide Mehl hergestellt wird. Sie konnten zusehen, welche unterschiedlichen Mahlvorgänge notwendig sind, um verschieden grobes Mehl zu gewinnen.

Die Schüler lernen von Madlen Schill, welche Getreidesorten es gibt. Foto: Ralf Mairinger Immisch

Madlen Schill zeigte, welche Getreidesorten es gibt, wie man die Körner vor dem Mahlen säubert, wie der Feuchtigkeitsgehalt festgestellt werden kann und wie die verschiedenen Getreidesorten schmecken. Die „Vollmaringer Entdecker“ machten sich seitenweise Notizen und fertigten Zeichnungen an. Groß war die Freude, als zum Abschluss alle eine Packung Mehl mit persönlicher Widmung für die „Vollmaringer Bäcker“ geschenkt bekamen. Dieses wird in einem weiteren Modul im Gündringer Backhaus zu Brot, Pizza und Apfelkuchen verarbeitet.

Zwei Tage später machten sich die Erst- und Zweitklässler mit ihren Lehrern Franziska Straub und Ralf Mairinger-Immisch auf den Weg, um mit Dieter Stopper und Uwe Witzke vom Nabu Vollmaringen gemeinsam auf den Streuobstwiesen Äpfel aufzusammeln. So manch ein rotbackiges Obst wurde natürlich auch gleich probiert.

Apfelsaft pressen mit den Nabu-Experten

Am Tag darauf durften nämlich alle Klassen und auch die Riesen aus dem Kindergarten mit den Nabu-Experten Apfelsaft pressen. Wolfgang Herrling und viele seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter erklärten den Kindern anschaulich und liebevoll, wie aus den Äpfeln Saft gewonnen wird. Zuerst wurden die Äpfel gründlich gewaschen. Danach wurde das Obst fachmännisch halbiert, weiter zerkleinert, gehäckselt und gepresst. Wie viele Kilogramm Äpfel wohl für einen Liter Apfelsaft benötigt werden?

Einige Eltern brachten ebenfalls Äpfel mit und beteiligten sich an der Saftpressaktion. Glücklich durften die Grundschüler am Ende den frischen und so lecker schmeckenden Apfelsaft in ihre Flaschen abfüllen und mit nach Hause nehmen.

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und hatten riesigen Spaß am außerschulischen Unterricht. Foto: Ralf Mairinger Immisch

In Klasse 2 wurde ein Apfelfest gefeiert. Der Duft von gedünsteten Apfelringen und frisch gebackenem Apfelkuchen aus der Schulküche verbreitet sich im ganzen Schulhaus. Solche Schultage bleiben in Erinnerung!