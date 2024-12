Der Caritasverband-sbk will 2025 helfen, Not zu lindern und lädt ab März ein zum gemeinsamen Mittagessen in Villingen.

Und dafür hat man sich ein ganz besonderes Format ausgedacht. Am Anfang stand die Idee von Annabell Schofer und ihrem Bruder Florian, die angesichts der Not vieler Menschen einfach etwas tun wollten.

„Wir wollen die Menschen zusammen bringen“, erklärt Annabell Schofer, die in Antonia Berberich, Mitarbeiterin der Caritas, sofort eine Mitstreiterin fand. Die Menschen zusammenbringen heißt in diesem Fall, gemeinsam kochen und zusammen speisen. Dabei sollen die Gemeinsamkeit und der Kontakt untereinander im Vordergrund stehen. Jeder der Lust hat, darf mitmachen und sich nach seinen Fähigkeiten und Neigungen in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise im Einkauf oder der Beschaffung, in der Küche oder auch im Service, einbringen.

Zahlen, was möglich ist

Um diese Gemeinsamkeit zu finanzieren, schwebt den Initiatoren ein „Pay what you want“ Prinzip vor, wobei gestaffelte Preisvorschläge eine Orientierung geben sollen. Natürlich, und das ist das Ziel, darf jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten auch mehr bezahlen. Spenden und Sponsorengelder sollen die Finanzierung der Aktion auf breite Beide stellen.

In der Küche sollen überwiegend regional erzeugte Lebensmittel verarbeitet werden, außerdem wolle man auch Lebensmittel verwenden, die sonst vernichtet werden. Hier setzen die Initiatoren auf die Hilfe des regionalen Handels, so Antonia Berberich.

Zunächst soll der Pop-Up-Mittagstisch an einem Tag in der Woche angeboten werden, wobei man das Angebot nach und nach ausbauen möchte.

Räume gesucht

Eine Hürde gilt es aktuell noch zu überwinden, es werden geeignete Räume gesucht. Ein möglicher Speiseraum sollte Platz für bis zu 50 Menschen bieten, eine gut ausgestattete Küche sollte dabei sein und der Raum sollte für wenigstens einen Tag in der Woche zur Verfügung stehen. Hier denkt man beispielsweise an nicht mehr genutzte Kantinen, Gasträume, die ansonsten Ruhetag haben oder ähnliche Räumlichkeiten, die in Villingen auch fußläufig erreichbar sein sollten.

Wer dabei sein will oder nähere Infos braucht, darf sich an Antonia Berberich wenden, Telefon 07721/9 21 83 20, E- Mail antonia.berberich@caritas-sbk.de.