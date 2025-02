Projekt in Togo: Fließendes Wasser dank Spenden aus Schiltach

1 Die Bewohner von Agbélouvévor dem Brunnen, der dank der Spendenaktion aus Schiltach gebaut werden konnte. Foto: Bartsch

Ein Brunnen, der für fließendes Wasser sorgt. Ein Schulhaus, das bessere Bildung ermöglicht. Zwei Projekte, die das Leben der Menschen in Agbélouvé verändert haben, von Schiltachern initiiert wie finanziert und nun erfolgreich abgeschlossen wurden.









Der Hahn wird aufgedreht. Klares, sauberes Wasser fließt heraus. Was in Deutschland als selbstverständlich hingenommen wird, sorgt bei den Bewohnern im Ort Agbélouvé im afrikanischen Land Togo für Jubelstürme: Unzählige Menschen tummeln sich an diesem Tag um die Stelle, an der sie das Wasser nun einfach abzapfen können, anstatt kilometerweit laufen zu müssen. Frauen füllen gleich ganze Eimer und transportieren sie auf ihren Köpfen ab, Kinder trinken das frische Wasser direkt am Hahn. Viele von ihnen tragen blau-weiße Polohemden, auf denen „Vielen lieben Dank Schiltach“ zu lesen ist.