Sulz hat die Chance auf ein fünfjähriges Förderungsprojekt für Beteiligung. Nach einem Jahr Entwicklungsphase kann es in die nächste Runde gehen.

Beim zweiten Treffen des „Aller.Land“-Programms tauschten sich Kulturschaffende kürzlich in Halle 16 aus und entwickelten zahlreiche kreative Ideen.

Aller.Land ist ein Förderprogramm für Kultur, Beteiligung und Demokratie, das sich an ländliche und insbesondere strukturschwache Regionen in ganz Deutschland richtet. Sollte der Landkreis nach der aktuellen, einjährigen Entwicklungsphase für die Folgeförderung ausgewählt werden, können fünf Jahre lang und in größerem Stil beteiligungsorientierte Kulturvorhaben entwickelt sowie Allianzen zwischen Kultur und Demokratiearbeit, politischer Bildung und Regionalentwicklung geknüpft werden.

Lesen Sie auch

Stadt ist gut dabei

Ziel des Treffens war unter anderem die Entwicklung konkreter Projekte für die kommenden Monate. Der Workshop wurde von der Kommunalberaterin Karola Kellner, Sophia Miller (Projektkoordinatorin Aller.Land im Landkreis Rottweil) und Johannes Waldschütz (Amtsleiter für Archiv, Kultur und Tourismus im Landkreis) geleitet.

Unsere Empfehlung für Sie Feier in Sulz Schon nach einem Jahr ist viel Leben in der Halle 16 Zum einjährigen Geburtstag der Halle 16 konnten hohe Gäste in Sulz begrüßt werden. Für den kommenden Monat konnte schon ein vielfältiges Programm aufgestellt werden.

Sulz war gut vertreten, unter anderem durch Anna Sophie Klaussner, Gitta Bertram, Nina Lorenz und Verónica Munín-Glück von Halle 16, Richard Weinzierl vom Förderverein Gustav Bauernfeind Kulturhaus, Museumsleiter Cajetan Schaub, Verena Boos von der Jugendkunstschule, Heidi Kuhring, Frank Börnard vom Kulturamt, Paul Müller vom Kultur- und Heimatverein und weitere Aktive.

Seitens der Lenkungsrunde von Aller.Land brachten sich zusätzlich Carsten Kohlmann, Martina Meyr und Anna-Maria Zeller ein. Erste gemeinsame, interkommunale Aktionen wurden bereits vereinbart. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. September statt.