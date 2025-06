Projekt in Simmersfeld: Höhere Ausgaben für das neue Bürgerzentrum

1 Der Neubau des Bürgerzentrums in Simmersfeld ist weit fortgeschritten. Foto: Manfred Köncke Der Gemeinderat vergibt die nächsten Arbeiten für den Neubau des Bürgerzentrums Simmersfeld – trotz höherer Kosten als geplant.







Der Neubau des Bürgerzentrums in Simmersfeld schreitet zügig voran. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Außenanlagen – Marktplatz- und Parkplatzbeläge sowie Bepflanzung und Möblierung – an den günstigsten Bieter, die Firma Oberer Galabau aus Sulz am Neckar zum Preis von 1,04 Millionen Euro vergeben, obwohl die Kostenschätzung damit um zwölf Prozent überschritten wird.