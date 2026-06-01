Projekt in Schramberg: Ein Orchester, das Menschen verbinden will

Jonas Urbat sucht für das Orchester “Musik verbindet Schramberg” Musiker aller Kulturen. Dazu finden jetzt im Juni Workshops statt, ein Konzert steht am 8. November im Bärensaal an.
Wenn am Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Proberaum der Stadtmusik im Gewerbepark H.A.U.1 die ersten Musiker zusammenkommen, soll dort etwas entstehen, was es in Schramberg so noch nicht gegeben hat: ein Blasorchester, das Lieder aus anderen Musikkulturen nicht als Zitat einarbeitet, sondern die Menschen einlädt, ihre eigenen Stücke mitzubringen – und auf Augenhöhe gemeinsam ein neues Programm daraus zu schaffen. „Wir suchen Menschen, die ein Instrument spielen und ihre Musik mitbringen möchten – egal woher“, sagt Jonas Urbat, der Initiator des Projekts „Musik verbindet Schramberg“.