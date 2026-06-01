Projekt in Schramberg: Ein Orchester, das Menschen verbinden will

Jonas Urbat sucht für das Orchester “Musik verbindet Schramberg” Musiker aller Kulturen. Dazu finden jetzt im Juni Workshops statt, ein Konzert steht am 8. November im Bärensaal an.

Wenn am Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Proberaum der Stadtmusik im Gewerbepark H.A.U.1 die ersten Musiker zusammenkommen, soll dort etwas entstehen, was es in Schramberg so noch nicht gegeben hat: ein Blasorchester, das Lieder aus anderen Musikkulturen nicht als Zitat einarbeitet, sondern die Menschen einlädt, ihre eigenen Stücke mitzubringen – und auf Augenhöhe gemeinsam ein neues Programm daraus zu schaffen. „Wir suchen Menschen, die ein Instrument spielen und ihre Musik mitbringen möchten – egal woher“, sagt Jonas Urbat, der Initiator des Projekts „Musik verbindet Schramberg“.

Urbat ist in Schiltach aufgewachsen, hat in Stuttgart Tuba studiert, jahrelang in Berlin als Musikproduzent und Komponist gearbeitet und kurz in Brandenburg gelebt. Seit einem Jahr ist er zurück in der Heimat – mit, wie er sagt, „neuer Perspektive und mit Ideen, die ich auf meinen Reisen gesammelt habe“.

Den Anstoß zum Schramberger Projekt gab ein Gespräch mit Daniel Weißer, dem Dirigenten der Stadtmusik Schramberg und einem alten Schulfreund von Urbat. Beim ersten Interview von Urbats neuem Kulturpodcast „Kulturfrequenzen“ kamen die beiden auf die Zusammensetzung der hiesigen Blasorchester zu sprechen und stellten fest: Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund spiegelt den Bevölkerungsschnitt der Stadt nicht wider. Daraus erwuchs die Idee zum interkulturellen Orchester. Das Förderprogramm „Kultur verbindet“ des Landkreises Rottweil sagte zügig zu.

Stadtmusik bildet Kern

Gastgebender Verein ist die Stadtmusik Schramberg, die Probenraum und Infrastruktur stellt und den Kern des Blasorchesters bildet. Wer mit Urbat über das Projekt spricht, merkt schnell, was ihm am wichtigsten ist. „Es gibt verschiedene Communities, die in sich gut funktionieren. Und es gibt die alteingesessene Tradition, die in sich gut funktioniert“, sagt er. „Wir wollen, dass da ein Miteinander auf Augenhöhe entsteht, eine Neugierde, ein Machenwollen.“ Augenhöhe heißt für Urbat: Hier wird gegenseitig gelernt. „Wir brauchen diese Lieder, weil wir ganz viel zu lernen haben – an Harmonik, an Formen, an Emotionen, an Genres.“Deshalb sollen die TeilnehmerInnen nicht nur ihre Instrumente, sondern auch Lieder mitbringen, die ihnen etwas bedeuten – und die Geschichten dahinter. Warum dieses Lied? Was verbindet sich damit? Über den Sommer arrangieren und komponieren Urbat und Weisser daraus ein gemeinsames Programm. Urbat hofft auf eine breite Palette. Indische Musik mit ihrer „wahnsinnig tiefen Musikkultur“ zum Beispiel, oder arabische Tradition. „Eine arabische Suite für sinfonisches Blasorchester hat sicher schon einmal jemand komponiert“, sagt er. „Aber vielleicht nicht mit arabischen Musikerinnen und Musikern zusammen.“

Mitspieler gesucht

Eines, das Urbat im Gespräch besonders betont: „Wir suchen sowohl die migrantischen Musiker als auch welche aus den Musikvereinen im Umland.“ Wer aus einem der vielen Musikvereine um Schramberg ein Instrument spielt und Lust auf ein ungewohntes Programm hat, ist genauso angesprochen wie die Familie, die traditionelle Instrumente aus dem Herkunftsland nach Schramberg mitgebracht hat.

Unsere Empfehlung für Sie Einweihung Steinway Flügel Konzert in Schramberg zeigt Klangarten des Musikinstruments Der Ausnahmekünstler Professor Tomislav Nedelkovic-Baynov spielte beim Einweihungskonzert für den neuen Steinway Flügel in der evangelischen Stadtkirche Schramberg.

Auch die Frage der Lautstärke löst Urbat pragmatisch. „Wenn jemand ein leises Instrument Ukulele spielt, komponieren wir leise Passagen, die das Instrument zum Klingen bringen.“ Wo das nicht reicht, helfen Mikrofone und Verstärker. Wer unsicher ist, ob er gut genug spielt, soll sich trotzdem melden, sagt Urbat: „Wir finden es gemeinsam heraus.“ Programmatisch spannt sich der Bogen weit: von traditionellen Polkas und Märschen über sinfonische Blasmusik – „das geht dann eher in eine filmmusikalische Richtung“, erklärt Urbat – bis zu Folklore aus Kulturen, die bei den hiesigen Jahreskonzerten der Musikvereine kaum zu hören sind.

Flyer sind in Friseurläden, im Saramarkt und beim Markt der Kulturen verteilt worden, die Schramberger Moscheen sind kontaktiert. „Aber wir sind ganz arg darauf angewiesen, dass Leute, die das lesen, uns unterstützen, indem sie eine, zwei Ecken weiterdenken“, sagt Urbat – dass sie Menschen ansprechen, von denen sie wissen, dass die Musik machen.

Wer Interesse an dem Projekt hat, kann sich per WhatsApp oder Telegram an Telefon 01575/5 45 74 55 oder an die E-Mail mail@musikverbindetschramberg.de wenden.