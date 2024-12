Im Generationenhaus feiert das Frauenfrühstück Premiere – und erwischt einen guten Start. Schon denkt man an eine Fortsetzung.

Das Team des Generationenhauses Linde 13 hatte gemeinsam mit den Integrationsmanagern der Stadt zu einem Frauenfrühstück eingeladen.

Und so kamen rund 40 Frauen und mehr als 20 Kinder jetzt in der „Linde 13“ zusammen. Die Veranstaltung bot eine wunderbare Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und auszutauschen.

Kulinarische Vorlieben teilen

Bereits am frühen Morgen duftete es verführerisch nach frischen Brötchen, Kaffee und anderen Leckereien, während die Teilnehmerinnen an den liebevoll gedeckten Tischen Platz nahmen. Bei einem gemeinsamen Frühstück konnten die Frauen nicht nur ihre kulinarischen Vorlieben teilen, sondern auch spannende Gespräche führen und neue Freundschaften knüpfen.

Auch Jugendtreff und Krabbelbereich sind offen

Für die kleinen Gäste war ebenfalls bestens gesorgt. Im Jugendtreff Linde 13 und im Krabbelbereich hatten die Kinder die Möglichkeit, miteinander zu spielen und sich auszutoben. So konnten die Mütter entspannt das Frühstück genießen, während ihre Kinder in einem sicheren Umfeld Spaß hatten.

Das Frauenfrühstück wurde mit einer großzügigen Förderung durch die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Programms „Netzwerk für Generationen“ unterstützt. Dieses Projekt zielt darauf ab, den Austausch zwischen verschiedenen Generationen zu fördern und das Miteinander in der Kommune zu stärken.

Vernetzung funktioniert

„Es ist schön zu sehen, wie viele Frauen heute hier sind und sich vernetzen“, sagte eine der Organisatorinnen. „Wir möchten einen Raum schaffen, in dem sich Frauen aller Altersgruppen wohlfühlen und voneinander lernen können.“

Fortsetzung folgt

„Das Frauenfrühstück war ein voller Erfolg“ und werde sicherlich nicht die letzte Veranstaltung dieser Art im Generationenhaus „Linde 13“ gewesen sein. Die Teilnehmerinnen verließen den Morgen nicht nur mit einem vollen Bauch, sondern auch mit neuen Kontakten und einem Lächeln im Gesicht.