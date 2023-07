Nicht umsetzbar ist aktuell das noch vor der Pandemie angedachte Projekt „Leben im Kronepark“ in Schabenhausen.

Die eigens für die Umsetzung des ambitionierten Projektes gebildete, ehrenamtlich tätige Steuerungsgruppe, in welcher überlegt wurde, das Projekt über eine noch zu gründende Dachgenossenschaft zu realisieren, sieht mit Blick auf gestrichene Fördermöglichkeiten sowie die stark gestiegenen Baukosten und Zinsen die Umsetzbarkeit des noch vor der Pandemie angedachten Projektes als sehr schwierig an.

Daher wurde nun vom Gedanken hierfür eine Dachgenossenschaft zu gründen Abstand genommen und sich aufgelöst. Das gab Bürgermeister Martin Ragg in der zurückliegenden Sitzung des Schabenhauser Ortschaftsrates bekannt.

Bürger nehmen das Ende des Projektes mit großem Bedauern an

Er dankte allen Mitgliedern der Steuerungsgruppe, die sehr viel Zeit und „Hirnschmalz“ verbraucht hätten, für die geleistete Arbeit. „Die Umsetzung ist aktuell zu schwierig“, betonte er.

Dass das Projekt „Leben im Kronepark“ aktuell nicht umsetzbar ist, werden viele Schabenhauser und auch Bürger aus dem Kernort Niedereschach mit großem Bedauern aufnehmen. Auch wegen der Nähe der für das Projekt vorgesehenen Musikkneipe „Krone“ zum benachbarten Floraparadies Weißer hätten sich viele ältere Menschen aus der Gesamtgemeinde vorstellen können, in die dort geplante und genossenschaftlich agierende Hausgemeinschaft einzuziehen. Das ergab eine bereits vor der Pandemie durchgeführte Umfrage.

Menschen ab 55 sollten ein Zuhause finden

Zuvor gab es intensive Gesprächsrunden mit einem aus Bürgern von allen Ortsteilen besetzten Team rund um den Vorsitzenden der Sozialgenossenschaft „Bürger für Bürger“ Joachim Bucher und Bürgermeister Martin Ragg über die Erstellung eines Konzepts unter dem Leitmotiv „Älter werden in sorgenden Dörfern“. Dabei entstand in einem nächsten Schritt die Idee für eine neue Nutzung der Musikkneipe „Krone“ in Schabenhausen. In der Krone und auf dem dortigen Areal sollte eine Hausgemeinschaft entstehen, in der Menschen ab etwa 55 Jahre ein Zuhause finden und in der sie auch bei eintretender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit hätten verbleiben können.

Neben einem barrierefreien Seniorenwohnen sollte eine Tagespflege und ein Angebot zur Stärkung der dörflichen Gemeinschaft eingerichtet werden. „Uns ist es wichtig, dass unser Projekt in den Ort passt. Deshalb wollen wir den Bedürfnissen und Erfordernissen der Bürgerschaft aus Schabenhausen möglichst nahekommen“, betonten 2020 Schabenhausens Ortsvorsteher Alfred Irion und Joachim Bucher im Einklang.

Die Umsetzung ist aktuell zu schwierig

Doch dann kamen die Pandemie mit allen ihren negativen Folgen, der Ukraine-Krieg verbunden mit einer Explosion bei den Baupreisen, die stark gestiegenen Zinsen sowie die Streichung von Fördermittel durch die Politik. Nichtsdestotrotz setzte man innerhalb der Steuerungsgruppe alle Hebel in Bewegung, um das Projekt über eine Dachgenossenschaft doch noch realisieren zu können, kam jetzt aber zum Schluss, dass die Umsetzung aktuell zu schwierig und finanziell zu riskant ist.