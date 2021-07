1 Kommenden Montag starten im Kleb die verschiedenen Fitnesskurse von "Spaß und Sport – Bewegt im Kleb". Foto: Vecsey

"Wir starten durch", heißt die neue Devise beim Projekt "Spaß und Sport – Bewegt im Kleb". In diesem Jahr haben sich die Macher etwas Neues einfallen lassen. Zwei Tage bevor das sportliche Sommerangebot beim Boysen Forum im Stadtpark Kleb beginnt, bietet die Aktion "Wir starten durch" Interessierten und Fans von "Spaß und Sport – Bewegt im Kleb" eine gute Gelegenheit, sich vorab über das kostenlose Sportangebot zu informieren.

Nagold - Der Aktionstag am Samstag, 3. Juli, vor der Rosenapotheke im Benz-Carré hat einiges zu bieten. Die Fitnesstrainer sind vor Ort und freuen sich, die Besucher in einem persönlichen Gespräch zu informieren. Die Apotheke bietet kostenlose Zucker- und Venenmessungen an.

Torwand für junge und alte Torjäger

Sport und Spaß gehört zusammen. Daher stehen nicht nur Informationen und Gespräche im Fokus, sondern – ganz im Zeichen des Fußballs – auch eine Torwand für junge und alte Torjäger. Das AOK Zucker-Quiz klärt auf, und bei der Verlosung am Montag erwarten die Gewinner tolle Nagold-Vorrat-Gutscheine. Kleine Preise sind bei der beliebten Glücksrad-Aktion zu gewinnen. Die Besucher können außerdem das neue AOK-Gesundheitszentrum bei einem kleinen Rundgang kennenlernen.

Die Aktion für die ganze Familie findet am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 14 Uhr vor dem Benz-Carré/Rosenapotheke, Schillerstraße 19 statt.

Kostenlose Bewegungsangebote

Die eigentliche Aktion "Spaß und Sport – Bewegt im Kleb" startet dann am Montag. In Traumumgebung entdecken die Teilnehmer vom 5. Juli bis 12. September kostenlose Bewegungsangebote. Der Nagolder Stadtpark Kleb ist die Kulisse für den Feierabendsport oder auch Bewegungsangebote am Morgen. Ein vielfältiger Angebotsmix verspricht tolle Schnupperstunden. Neben traditionellen Fitnessübungen, gibt es Angebote zu Pilates, Zumba, Tanz und Yoga – für die Verbesserung der Kondition, der Bewegung oder speziell der Stärkung des Rückens. Mütter mit Babys werden mit neuen Angeboten angesprochen. In diesem Jahr wieder mit dabei: Die Nagolder Kindersportschule Kiss des VfL Nagold. Im August bietet die Kiss einen bewegten Freitagnachmittag für Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern von drei bis sechs Jahren an.

Gemeinsam mit ausgebildeten Fitnesstrainern kann in den Sommerwochen jeder im Kleb Sport treiben und Neues unverbindlich ausprobieren. Ohne Anmeldung. Ohne Kosten. Einfach Handtuch oder Matte mitbringen. Bei Starkregen fallen die Angebote aus.