Projekt in Lörrach: Zum Auftakt gibt’s internationale Suppen
1
Projektteam und Köchinnen Foto: Stadt Lörrach/Daria Bryzgalova

Der Auftakt für das Projekt „Miteinander im Neumattquartier“ in Lörrach lockte mehr als 100 Besucher an.

Mit großem Zuspruch aus dem Quartier ist das Projekt „Miteinander im Neumattquartier“ erfolgreich gestartet. Mehr als 100 Besucher kamen am 2. Februar in den Gemeinschaftsraum im Neumattquartier, um eine bunte Auswahl internationaler Suppen zu probieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Acht Köchinnen aus dem Quartier hatten Suppen aus ebenso vielen Herkunftsländern zubereitet und sorgten damit für Begeisterung bei den Gästen, teilt die Stadt Lörrach mit.

 

Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić folgten der Einladung, probierten mehrere der angebotenen Suppen und zeigten sich erfreut über den gelungenen Auftakt der Quartiersarbeit. In zahlreichen Gesprächen nutzten sie die Gelegenheit zum Austausch mit den Bewohnern des Quartiers.

Während der Veranstaltung wurden viele Anregungen und Ideen für das Zusammenleben im Neumattquartier gesammelt. Das Projektteam „Miteinander im Neumattquartier“ wird diese nun auswerten und gemeinsam mit den Menschen vor Ort passgenaue Angebote entwickeln und in den kommenden zwei Jahren umsetzen. Das Ziel ist es, das nachbarschaftliche Miteinander nachhaltig zu stärken und die vielfältigen Potenziale im Quartier sichtbar zu machen. Die positive Resonanz auf die Auftaktveranstaltung bestätigt den eingeschlagenen Weg. Sie bildet eine tragfähige Grundlage, heißt es.

 