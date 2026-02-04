Projekt in Lörrach: Zum Auftakt gibt’s internationale Suppen

1 Projektteam und Köchinnen Foto: Stadt Lörrach/Daria Bryzgalova Der Auftakt für das Projekt „Miteinander im Neumattquartier“ in Lörrach lockte mehr als 100 Besucher an.







Link kopiert



Mit großem Zuspruch aus dem Quartier ist das Projekt „Miteinander im Neumattquartier“ erfolgreich gestartet. Mehr als 100 Besucher kamen am 2. Februar in den Gemeinschaftsraum im Neumattquartier, um eine bunte Auswahl internationaler Suppen zu probieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Acht Köchinnen aus dem Quartier hatten Suppen aus ebenso vielen Herkunftsländern zubereitet und sorgten damit für Begeisterung bei den Gästen, teilt die Stadt Lörrach mit.