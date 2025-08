An drei Projekttagen wurde an den beiden Lörracher Gymnasien unter fachlicher Anleitungen zusammen gekocht.

Tanja Dusy ist zufrieden, die 16 Teilnehmer ihres Kurses sind es auch. Drei Tage lang haben die Schüler des Hebel-Gymnasiums zusammen mit der bekannten Kochbuchautorin ihr Mittagessen zubereitet.

Die drei Tage waren nicht nur ein Angebot im Rahmen der Projekttage der beiden Lörracher Gymnasien, es war zugleich ein Pilotprojekt der Bürgerstiftung Lörrach, die das Ganze initiiert hat. Die Bürgerstiftung wollte das Interesse ausloten und das Konzept ausprobieren. „Der Erfolg ermuntert uns, unser Projekt, das uns schon lange Zeit umtreibt, mit Nachdruck anzugehen“, wird die Vorstandsvorsitzende Ute Lusche im Pressebericht zitiert.

Das Vorgehen

Die Teilnehmer der beiden Gymnasien wurden in zwei Gruppen eingeteilt, eine schälte, putzte und schnippelte in der Schulküche der Theodor-Heuss-Realschule, eine zweite in der Küche der Neumattschule. Dusy hatte zwei Unterstützerinnen mitgebracht, von den beiden Schulen war zudem jeweils eine Lehrerin mit von der Partie. An den drei Tagen wurden drei verschiedene Gerichte zubereitet, die zum Abschluss jeweils gemeinsam genossen wurden.

Eine der beiden Gruppen war eher altersgemischt, eine zweite was die Klassenstufe angeht etwas heterogener, alle gehörten zur Altersstufe sieben. bis elfte Klasse. Vor allem die jüngeren Altersstufen seien mit großer Begeisterung dabei gewesen, so Dusy, die viel Erfahrung mit Kochkursen hat.

Lusche: Ein Glücksfall

Für Lusche ist sie ein Glücksfall: „Wir haben mir ihr endlich die Person gefunden, die wir schon lange für unser Vorhaben gesucht haben.“

„Mein Ziel ist es, den Kindern ganz allgemein einen neuen Zugang zum Essen zu eröffnen“, führt Dusy aus. Was ist das für ein Gemüse? Wie bereite ich das zu? Muss man es schälen? Kann man es roh essen? Welche Teile kann man essen? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Mit vielen solchen Fragen seien die Kinder konfrontiert, wenn man kocht. Und wenn man es gemeinsam tut und Personen mit Fachwissen dabei hat, besteht die Chance, Antworten zu bekommen.

Weitere Hintergründe

„Es wird immer viel geredet während der Zubereitung“, erzählt sie laut Pressebericht weiter. So erfahren die Kinder Neues ganz beiläufig, bekommen Antworten auf ihre eigenen Fragen und erfahren, was gesunde Lebensmitteln ausmacht. Der Anspruch war durchaus ambitioniert, auf dem Programm standen unter anderem Italienischer Brotsalat, Flammkuchen, Marillenknödel oder auch selbstgemachte Torttillafladen mit unterschiedlichsten Belägen. Und dann lege sie auch Wert darauf, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Vorspeise, Hautgang, Dessert, das kennt man von hier, in Frankreich sind es mehr Gänge, in Italien ist es noch einmal anders. Und ein Mezzebuffet, wie es angerichtet wurde, steht für eine andere, sehr vielfältige und bunte Art zu essen mit vielen verschiedenen Kleinigkeiten.

„Wir wollen schon auch etwas über Esskulturen vermitteln“, sagt Dusy. Sie hätte bei sich gerne mehr als nur 16 Schüler aufgenommen, zehnmal mehr hatten sich in die Liste eingetragen. Tröstlich für sie, dass Andere bereits ihr Interesse bekundet, sollte es das Angebot wieder geben, heißt es weiter.

Wie es weitergeht

Die Bürgerstiftung, die das Projekt finanziert hat, würde das auch gerne tun und auch die Schulen zeigen sich durchaus interessiert. Jetzt werde es darum gehen, geeignete Räumlichkeiten zu finden, idealerweise in Campus-Nähe. „Da sind wir auch auf Hinweise angewiesen auf Räumlichkeiten oder auch eine Fläche“, sagt Lusche. Grundsätzlich soll sich das Angebot aber nicht nur an die dortigen Schulen richten.