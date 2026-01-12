Projekt in Kirnbach: Das hat Architekt Hardy Happle für das Gasthaus Krone geplant

Rund zwei Jahre nach Beginn der Bauarbeiten sind die Sanierungsarbeiten in Kirnbach weitgehend abgeschlossen.
Architekt Hardy Happle hat sich mit dem Umbau des Gasthauses Krone in Kirnbach viel vorgenommen. Als er das Gebäude gegenüber dem Sportplatz während der Pandemie kaufte, verfolgte er gleich mehrere Ziele: Er wollte sein Architekturbüro dort unterbringen, neuen Wohnraum schaffen und vor allem die traditionsreiche Gastronomie wiederbeleben. Immerhin stammt die erste Konzession aus dem Jahr 1423. Der Gebäudekern ist aus dem Jahr 1630. 1820 gab es einen Umbau.