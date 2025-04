Projekt in Hubertshofen: Ago-Nachfolge löst Kontroverse im Rat aus

1 Timo Spiegel und Chiara Dufner haben den Wilmannshof in Hubertshofen erworben. Auf ein Grundstück am Ortsrand möchten sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den respektvollen Umgang mit Tieren näherbringen. Foto: Denis Nad

Nach dem Aus für das Ago-Kreativcamp gibt es eine neue Nutzung. Die Besitzer legen entsprechendes Konzept vor und wollen bauen. Doch Stadt und Räte zögern noch, denn eigentlich war die Sondergenehmigung nur für den Verein gedacht. Die Räte wollen Garantien, dass die versprochene Nutzung auch bestehen bleibt.









Link kopiert



Für Diskussionen sorgt ein Grundstück in Hubertshofen. Die Thematik scheint so brisant, dass sie es in den Bauausschuss des Donaueschinger Gemeinderats geschafft hat. Es handelt sich um die Fläche an der Mistelbrunner Straße, auf der sich bis in jüngster Vergangenheit das Jugendcamp des Vereins Ago befand. Der von Georg Tritschler geführte, gemeinnützige Verein bietet laut Homepage ein vielfältiges, naturnahes und erlebnisorientiertes Workshop-Angebot für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren. Die Ago-Vereinsfläche wird unter einem Sondernutzungsrecht verwendet.