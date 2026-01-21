Das denkt unser Autor Ernst Klett über den Vorschlag, den Hechinger Marktplatz zur Fußgängerzone zu erklären.
Wetten, dass sich am Dienstagabend auffallend viele Menschen die Augen gerieben haben?! Oder man hat aufs Datum angeschaut: Nein, der 1. April ist noch lange hin. Es kann also kein Scherz sein. Und wenn schon auf jedem der Stühle im „Museum“ eine Broschüre lag, in der die schöne, neue Marktplatzwelt skizziert ist, dann sollte es tatsächlich wahr sein, dass ein uraltes Thema der Zollernstadt angepackt und flott umgesetzt wird: Der Marktplatz wird Fußgängerzone!