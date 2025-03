Projekt in Hechingen-Boll: „Grüne Variante“? - so könnte die Hangrutsch-Lösung aussehen

1 Gibt es eine kostengünstigere Lösung der Straßenführung um den Hangrutsch bei Maria Zell? In der Ortschaftsratssitzung des Hechinger Stadtteils am 7. April wird wohl mehr bekannt. Foto: Daiker

Bei der Sanierung des Hangrutsches an der Zufahrtsstraße nach Maria Zell scheint es voranzugehen. Das Thema soll im April im Gemeinderat besprochen werden. Stadtrat Martin Neumaier hat eine „grüne Variante“ als Alternative entwickelt.









Link kopiert



Zur Sanierung des Hangrutsches an der Zufahrtsstraße zum Kirchlein Maria Zell gab es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung Neuigkeiten. Ortsvorsteherin Meta Staudt informierte, dass in der Ortschaftsratssitzung am 7. April eine Lösung durch Michael Werner und Markus Jäschke vom Fachbereich Bau der Stadt sowie dem Planungsbüro vorgestellt wird. Im Bauausschuss wäre die Angelegenheit am 9. April Thema und die Beschlussfassung des Gemeinderats könnte am 29. April erfolgen.