Der Rotary Club Freudenstadt engagiert sich aktiv im deutschlandweit anerkannten Rotary-Projekt 4L, das in Zusammenarbeit mit dem Germanistischen Institut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen entwickelt wurde, um das Leseverständnis von Schülern der Klassenstufen eins bis vier zu fördern. Über das Projekt informiert der Rotary Club Freudenstadt in einer Mitteilung.

Vertreter des Clubs überreichten der Hartranft-Grundschule eine Spende bestehend aus 125 verlagsneuen Büchern für die Schulbibliothek sowie 14 Klassensätzen altersgerechter Bücher mit didaktisch aufbereitetem Lehrmaterial für alle 350 Grundschüler.

Die Hartranft-Grundschule ist eine vierzügige, offene Ganztagsschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt, heißt es weiter. Als wichtige Grundsätze würden die Erziehung zu eigenverantwortlichem Handeln, zu Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit gesehen.

Bildung im Fokus

„Die Förderung von Bildung ist ein zentraler Bestandteil unserer rotarischen Arbeit“, wird Ralf Braun, Präsident des Rotary Club Freudenstadt, in der Mitteilung zitiert. „Lese- und Schreibfähigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie, gesellschaftliche Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand. Bildung ermöglicht es Menschen, aktiv am Gemeinwesen teilzunehmen und sozialen Aufstieg zu erreichen.“ Das Projekt 4L steht für „Lesen Lernen – Leben Lernen“ und zielt darauf ab, weit mehr als nur Lesefähigkeiten zu vermitteln. Ziel des Rotary Clubs sei es, Freude am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz der Schüler nachhaltig zu fördern, erklärt Caroline Tillmann, Verantwortliche für den Jugenddienst des Rotary Club Freudenstadt. „Die bereitgestellten Arbeitsmaterialien bieten den Lehrkräften wertvolle Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung und helfen, die besten didaktisch-methodischen Entscheidungen zu treffen.“

Bücher sollen Freude bereiten

Im Fokus des Projekts steht die Eigeninitiative der Schüler, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Beschäftigung mit den Büchern solle Freude bereiten und vielfältige Lernerfahrungen ermöglichen, wobei sowohl emotionale als auch kognitive Fähigkeiten gefördert würden. Dies führe neben einer Verbesserung der schulischen Leistungen auch zu emotionalen und sozialen Gewinnen. „Das Projekt 4L wurde 2003 in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen“ so Tillmann. Es habe sich seitdem auf über 25 600 Schulklassen mit mehr als 612 000 Schülern ausgeweitet und richte sich an Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten. Der Rotary Club hat das Projekt 4L zu einem Leuchtturm-Projekt des Jahres erklärt. „Wir bündeln unsere Kräfte“, fügt Braun hinzu. Denn es sollen möglichst viele Schüler erreicht werden, um ihnen bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Der Club

Der Rotary Club Freudenstadt

wurde 1962 gegründet und zählt heute 49 Mitglieder. Der Club gehört zu Rotary International, einer 1905 vom Rechtsanwalt Paul Harris in Chicago gegründeten Organisation. Alle Mitglieder setzen ihre beruflichen Fähigkeiten ehrenamtlich ein, um das Motto „Selbstloses Dienen“ zu verwirklichen.