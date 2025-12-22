Projekt in Freudenstadt: Kinderbuch soll jungen Besuchern die Stadtkirche näher bringen

Auf Initiative von Pfarrerin Lisbeth Sinner wurde ein Kinderbuch gestaltet, dass jungen Besuchern die Freudenstädter Stadtkirche näher bringen soll. Das Werk ist ab sofort erhältlich.

Das kleine Kinderbuch „Meine Kirche“ samt Hörspiel und Engel-Schablone soll Kindern den Zugang zur großen Freudenstädter Stadtkirche erleichtern. Initiiert wurde das Kinderbuchprojekt durch Pfarrerin Lisbeth Sinner, die auch die Hörspieltexte erstellt und gemeinsam mit zwei Kindern der Kinderkirche eingesprochen hat.

Christine Haller verfasste die Buchtexte, Constanze Emele steuerte die Zeichnungen bei, Eva Maria Märgner war für das Layout des im Stil eines Maxi-Pixibuchs gestalteten Kinderbuchs und Bezirkskantor Jörg Sander für die passende Orgelmusik zuständig.

Damit die kleinen Besucher den Kirchenraum erfahren, erleben und begreifen können, werden im Buch in kurzen, prägnanten Texten Begriffe wie Kanzel, Altar, Taufstein, Lesepult, Orgel, Andachtsfenster und Kreuz erklärt. Jeweils ein kleiner Impuls sowie dazu passende Zeichnungen in Aquarell- und Mischtechnik regen zum Nachdenken hierüber an.

Material für den Unterricht

Zusätzlich begleitet Kinderengel Angelinus die Kinder bei ihrem Gang durch die Stadtkirche. Für den Einsatz im Religionsunterricht entwickelten die beiden Freudenstädter Pädagoginnen zusätzlich noch ergänzendes Unterrichtsmaterial, das als Klassensatz den Schulen der Region zur Verfügung gestellt wird.

Komplettiert wird das ehrgeizige Projekt, Kindern den Zugang zur Stadtkirche zu erleichtern, durch das 15-minütige Hörspiel. Dieses kann über einen QR-Code abgerufen werden. Die kleinen und auch großen Kirchenbesucher werden fröhlich und spannend mit hineingenommen in die Entstehung der Freudenstädter Stadtkirche, die Geschichte Freudenstadts und in die christliche Botschaft.

Im Buch wird die Führung begleitet durch den Kinderengel Angelinus, der als schützender Engel Gottes Versprechen, zu schützen und zu behüten, symbolisiert. Darüber hinaus lädt eine zusätzliche Karte mit einer Engelsschablone dazu ein, die 18 in der Stadtkirche angebrachten Engel zu entdecken.

Symbol für Beständigkeit

Bei der Vorstellung ihres gemeinsamen Kinderbuchprojekts gingen Emele, Haller und Sinner auch auf die Konzeption ihres Kinderbuches ein. Bei dem in der Form der Stadtkirche gestalteten Kinderbuch stehen die durchlaufenden Kirchtürme auch für Beständigkeit. Da sich die beiden Flügel der Stadtkirche aufstellen lassen, kann das kleine Buch zudem auch gut die heimische Spielecke komplettieren.

Das Kinderbuch „ in Gestalt der Freudenstädter Stadtkirche liegt in den Infokästen der Stadtkirche aus. Dort kann es gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro einfach mitgenommen werden. Auch die Engelskarten liegen dort bereit.