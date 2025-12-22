Projekt in Freudenstadt: Kinderbuch soll jungen Besuchern die Stadtkirche näher bringen

Auf Initiative von Pfarrerin Lisbeth Sinner wurde ein Kinderbuch gestaltet, dass jungen Besuchern die Freudenstädter Stadtkirche näher bringen soll. Das Werk ist ab sofort erhältlich.
Das kleine Kinderbuch „Meine Kirche“ samt Hörspiel und Engel-Schablone soll Kindern den Zugang zur großen Freudenstädter Stadtkirche erleichtern. Initiiert wurde das Kinderbuchprojekt durch Pfarrerin Lisbeth Sinner, die auch die Hörspieltexte erstellt und gemeinsam mit zwei Kindern der Kinderkirche eingesprochen hat.