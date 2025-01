Projekt in Enzklösterle liegt auf Eis: Die neue Dorfmitte kommt nicht

1 Eine zentrale Anlaufstelle für Bürger und Touristen sollte die neue Dorfmitte werden. Daraus wird nun vorerst nichts. Foto: Bernd Mutschler

In der aktuellen Situation nicht machbar – so konstatierte Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker auf Nachfrage einer Bürgerin in der Gemeinderatssitzung. Das Projekt sei nur mit einer hohen Förderung umsetzbar.









In den in diesen Tagen und Wochen zu beratenden Haushalts- und Investitionsplänen der Kommunen für das Jahr 2025 sind vielerorts zahlreiche Projekte vorgesehen. Einen symbolischen ersten Spatenstich für die anvisierte neue Dorfmitte in Enzklösterle wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben, weil die Planung für dieses Projekt zumindest vorläufig gestoppt wurde.