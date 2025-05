Im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts setzen sich fünf Auszubildende der Firma Weinmann Aach in Dornstetten für den Schutz der Bienen ein. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

In Zusammenarbeit mit der Kinderwerkstatt Eigensinn, dem zugehörigen Waldkindergarten Hallwangen sowie dem Imkerverband Freudenstadt wurde am Rand des Firmengeländes das Umweltprojekt ins Leben gerufen. Der Imker Constantin Leiser vom Imkerverband Freudenstadt führte die Auszubildenden zunächst in die theoretischen Grundlagen der Bienenhaltung ein. Bald folgt die Praxisphase – und mit ihr der Einzug einer ganz besonderen Bienenart: der Carnica-Biene.

Lesen Sie auch

Begeisterung für die Natur

Diese Unterart der westlichen Honigbiene hat ihre Wurzeln in den alpinen Regionen Mitteleuropas, insbesondere in Österreich, Slowenien und Teilen Kroatiens. In der Imkerei ist die Carnica-Biene wegen ihres sanften Wesens und ihrer hohen Widerstandskraft besonders geschätzt. Auch ökologisch ist sie von großer Bedeutung, da sie eine herausragende Bestäuberin ist.

Unsere Empfehlung für Sie Eigen-Sinn-Gruppe in Horb Kinder und Jugendliche bauen Nistkästen für die Natur Die Eigen-Sinn-Gruppe in Horb hat ein Naturprojekt in Kooperation mit dem Forstamt Freudenstadt ins Leben gerufen.

Im Zentrum des Projekts steht das Verstehen und Erleben des faszinierenden Bienenvolks. „Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Begeisterung für Natur und Nachhaltigkeit wecken“, sagt Projektbegleiterin und Ausbildungsleiterin Grit Micklisch. Die Kooperation mit der Kinderwerkstatt Eigensinn bietet den Kindern dabei die Möglichkeit, frühzeitig einen Zugang zu Umweltbildung und verantwortungsvollem Umgang mit der Natur zu bekommen.