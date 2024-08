Projekt in Donaueschingen: Warum dauert der Windpark so lange?

Warum dauert der Windpark so lange?

Projekt in Donaueschingen

1 Auf dieser freien Fläche des Höhenzuges Länge sollen in Zukunft Windkraftanlagen entstehen. Den Baustart hindert allerdings noch ein ausstehendes Gerichtsverfahren. Foto: Roger Müller

Auf der freien Fläche des Donaueschinger Höhenzuges Länge soll eine Windkraftanlage entstehen – eigentlich. Denn das Vorhaben geht mittlerweile ins zehnte Jahr. Projektierer Bene Müller ist mittlerweile höchst unzufrieden.









Sechs Windkraftanlagen, deren Rotorblätter sich in der Brise über dem Höhenzug Länge drehen und dabei Strom erzeugen – das ist der Plan des Singener Unternehmens Solarcomplex. Zum Leidwesen des Unternehmens gibt es daran jedoch einen Haken. Seit bald zehn Jahren ist das Projekt in der Mache. Eine Umsetzung scheitert bislang an vielen verschiedenen Punkten.