Projekt in Bad-Dürrheim Erfolgreicher Naturschutz mit dem Streuobstschätzle

Schon Anfang Dezember waren über die Hälfte des Streuobst-Schätzles verkauft. Für 2021 planen die Projektbeteiligten daher einen Ausbau der Aktion. "Ich bin begeistert über den Erfolg unseres Gemeinschaftsprojektes. So viele Akteure haben dazu beigetragen – der Landschaftserhaltungsverband, der die Streuobstwiesen einbrachte, Vereine, Privatpersonen und Landwirte, die aktiv an der Ernte beteiligt waren. Den Mitarbeitern des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens hat die Just-in-time Verarbeitung der 20 000 Liter frisch gepresstem Saft einiges an Flexibilität abgefordert", freut sich Hinterseh. "Wir sind überwältigt von dem engagierten Miteinander im Rahmen unseres Projektes Streuobstschorle. Es hat ein starkes Wir-Gefühl erzeugt und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz geleistet", ergänzt Ulrich Lössl, Geschäftsführer des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens. Für den Mehrwert des Streuobst-Schätzles zahle der Verbraucher aus Überzeugung gerne ein paar Cent mehr.

Regionaler Mehrwert für Natur und Verbraucher

Der höhere Preis resultiert aus der fairen Entlohnung von 20 Euro pro 100 Kilo Streuobst, den Bad Dürrheimer bezahlt hat sowie den zehn Cent pro verkaufter Flasche, die in die Förderung von Streuobstwiesen und anderen Naturschutzprojekten in der Region investiert werden.

Geerntet auf der Baar, verarbeitet in der Mosterei Grüninger in Ewattingen und vertrieben in der Region, ist das Streuobst-Schätzle ein Genuss mit echter regionaler Verwurzelung. Es steht für Heimat, regionales Engagement und Umweltbewusstsein. Durch die kurzen Transportwege werden Ressourcen geschont und Emissionen stark reduziert. Darüber hinaus ist es ein vollständig klimaneutrales Produkt: Das heißt, alle Emissionen, die aktuell unvermeidbar sind, wurden durch anerkannte, zertifzierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Das macht es zu einem ganz besonderen "Schätzle", das "aufgrund der natürlichen Verarbeitung der frischen, unbehandelten Äpfel auch noch sehr gut schmeckt", zeigen sich die Verantwortlichen überzeugt.

Die Bäume für das Streuobstschorle werden mit sachkundiger Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbands Schwarzwald-Baar-Kreis ausgewählt. Dabei wird auch auf das Vorhandensein alter Apfelsorten geachtet, teilt das Unternehmen zum Produkt weiter mit.

Unterstützung kommt von vielen Seiten

Die Ernte wird durch Vereine, Privatpersonen aber auch Landwirte unterstützt. Die 20 Euro pro 100 Kilo Streuobst, die in diesem Jahr gezahlt wurden seien mehr als doppelt soviel wie der aktuelle Marktpreis. Nach der Saftpresse kommt der Apfelsaft zum Mineralbrunnen, dort wird der naturtrübe Apfelsaft mit reinstem Mineralwasser gemischt und mit leicht spritziger Kohlensäure versetzt.

Der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis, einer der Partner in diesem Projekt, ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziele unter anderem die Pflege unserer Kulturlandschaft sowie der Erhalt der Artenvielfalt sind. Als Kooperationspartner von Kommunen, Naturschützern sowie Landnutzern und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern vor Ort, leistet der Verband einen Beitrag zum Erhalt des Landschaftsbildes und wertvoller Lebensräume, zu einem intakten Naturhaushalt sowie zum Natur- und Artenschutz. Im Gemeinschaftsprojekt Streuobstschorle übernimmt er die Koordination der Obstannahme sowie die Auswahl der Wiesen und Bäume.

Anlieferberechtigungen für das Streuobst-Projekt können ausschließlich über den Landschaftserhaltungsverband bezogen werden. Interessenten für die Anlieferung von Streuobst können sich bei Frau Hartmann melden, Telefon 0771/92 91 85 08 oder per E-Mail unter der Adresse hartmann@lev-sbk.de.