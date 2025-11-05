Projekt in Albstadt: Steilvorlage für Talgangbahn-Gegner

Zum Vorschlag eines Lesers, im Zuge des Ausbaus der Albstädter Talgangbahn einen Haltepunkt Stadtmitte einzuplanen, äußert sich nun unsere Leserin Gudrun Stoll.
Ob sich Albrecht Dorow bewusst ist, dass er als Mann der ersten Stunde „pro Talgangbahn“ den Gegnern des Projekts eine Steilvorlage geliefert hat mit seinem Vorschlag, in Ebingen einen Haltepunkt Stadtmitte einzurichten, damit es die Fahrgäste vom Bahnhof nicht zu weit in die Untere Vorstadt haben. Mit Rampe, Rolltreppe oder Fahrstuhl... So viel Geld muss der Stadt die Belebung der City wert sein.