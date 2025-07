1 Der Blick geht in Richtung Trillfingen. Zwischen Harter Eichwald, dem Heiligensee (links im Bild) und dem ehemaligen Hofgut Kremensee soll auf 23 Hektar Fläche ein Agri-PV-Anlage entstehen. Entsprechende Überlegungen wurden im Trillfinger Ortschaftsrat vorgestellt. Foto: Thomas Kost Derzeit schießt rings um Trillfingen das Getreide in die Höhe. Doch die riesigen Felderflächen sind auch noch für etwas anderes als den Anbau von Weizen, Hafer oder Gerste begehrt.







Am Mittwoch stellte nämlich im Trillfinger Ortschaftsrat Julian Schreder, einer der beiden Geschäftsführer der in Bad Boll ansässigen Firma „Stromernte“, ein so genanntes Photovoltaik-Projekt vor.