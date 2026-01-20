Projekt im Kreis Rottweil: Videobotschaft von Joshua und Lina Kimmich geht zu Herzen

Ein tolles Projekt für Kinder ist im Kreis Rottweil durch großes Vereinsengagement und die Glaub-An-Dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich möglich geworden.
Marina Hess arbeitet als Sozialpädagogin beim Jugendamt im Landkreis Rottweil. Sie weiß aus Erfahrung: Kinder, die in Jugendhilfeeinrichtungen leben, fallen oft durchs Raster, unter anderem beim Vereinsleben. Das wollte sie ändern – und so entstand ein Sporttag für genau diese Kinder und Jugendlichen, umgesetzt mit tatkräftiger Unterstützung Glaub-An-Dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich, des Jugendamtes, zahlreicher Ehrenamtlichen und vielen Vereinen.