Projekt im Kreis Rottweil: Videobotschaft von Joshua und Lina Kimmich geht zu Herzen

Ein tolles Projekt für Kinder ist im Kreis Rottweil durch großes Vereinsengagement und die Glaub-An-Dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich möglich geworden.

Marina Hess arbeitet als Sozialpädagogin beim Jugendamt im Landkreis Rottweil. Sie weiß aus Erfahrung: Kinder, die in Jugendhilfeeinrichtungen leben, fallen oft durchs Raster, unter anderem beim Vereinsleben. Das wollte sie ändern – und so entstand ein Sporttag für genau diese Kinder und Jugendlichen, umgesetzt mit tatkräftiger Unterstützung Glaub-An-Dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich, des Jugendamtes, zahlreicher Ehrenamtlichen und vielen Vereinen.

Den Ball ins Rollen brachte eine Mail, mit der sich die Sozialpädagogin an die Glaub-An-Dich-Stiftung von Lina und Joshua Kimmich gewandt hatte. Dort stieß sie laut Mitteilung sofort auf offene Ohren mit ihrem Konzept. Immerhin ist der Landkreis Rottweil nicht nur die frühere Heimat von Joshua Kimmich, die Idee von Marina Hess war auch passgenau für die Zielsetzung der Stiftung.

Auch Turnen steht auf dem Programm. Foto: Glaub-An-Dich-Stiftung

Und so konnten knapp 60 Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren an Angeboten von Fußball, Handball, Reiten, Turnen, Leichtathletik, Kampfsportarten, Schwimmen und Fitness teilnehmen – jedes Kind durfte im Vorfeld zwei Wunsch-Sportarten auswählen und wurde am Tag selbst zu den jeweiligen Sportarten eingeteilt. Jede Station wurde pädagogisch begleitet und bot den Kindern die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entdecken, Teamgeist zu erleben und Selbstvertrauen zu stärken.

Kimmich Academy, TSV, SG und viele mehr

Die Veranstaltung wurde durch zahlreiche Ehrenamtliche, Vereine und Institutionen möglich gemacht. Die Sport-Stationen organisierten die Kimmich Academy, die Sportakademie Vogt, der TSV Dunningen, die SG Dunningen/Schramberg, der SV Mariazell, Pferdezucht Stern in Dunningen, das Fits Seedorf und eine Schwimmlehrerin mit einem Angebot vormittags im Badschnass und nachmittags im Lernschwimmbecken Seedorf.

Lebenshilfe und Feuerwehr mit dabei

Die Lebenshilfe Landkreis Rottweil stellte die Fahrzeuge zur Verfügung, das DRK Dunningen übernahm den Sanitätsdienst, aus der Küche der Seniorenstiftung Haus Raphael in Oberndorf kam das Mittagessen, das die Feuerwehr Oberndorf nach Dunningen transportierte. Die Gemeinde Dunningen machte die unentgeltliche Hallen- und Mensanutzung möglich, von ehrenamtlichen Personen wurden Fahrdienste, Küche und Empfang abgewickelt. Neben dem Jugendamt Rottweil stellte auch die BruderhausDiakonie pädagogische Fachkräfte zur Verfügung.

Grüße von Joshua Kimmich sorgen für Begeisterung

Ein besonderes Highlight wartete in der gemeinsamen Mittagspause auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Per Videobotschaft schickten Joshua Kimmich und seine Frau Lina persönliche Grüße an die Kinder, was riesige Begeisterung auslöste. Außerdem durften alle Kinder ein Trikot der Glaub-An-Dich-Stiftung und eine signierte Autogrammkarte von Joshua Kimmich mit heimnehmen. Die Eltern von Joshua Kimmich waren sogar direkt vor Ort, um die Arbeit der Ehrenamtlichen zu würdigen.

Landrat Michel: „Es ist beeindruckend, wie aus einer Idee ein so gelungenes und positives Projekt für die Kinder und alle anderen Beteiligten entstanden ist. Mein Dank gilt allen Unterstützern, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes für ihr großes und kreatives Engagement“.

Glaub-An-Dich-Stiftung bewegt

Auch Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher zieht eine positive Bilanz: „Ich habe dieses Projekt sehr gerne unterstützt! Kinder sollen die Chance haben, Sport zu erleben und Vereinskultur kennenzulernen. Dass alles so unkompliziert und engagiert umgesetzt werden konnte, freut mich besonders“, betont er.

Möglich wurde dies alles nicht zuletzt durch die finanzielle Unterstützung der Glaub-An-Dich-Stiftung. „Das persönliche Engagement von Marina Hess hat uns den Weg zur Stiftung geebnet, und selbstverständlich haben wir seitens des Jugendamtes hier sehr gerne unterstützt“, so Angela Jetter, Sozialdezernentin des Landkreises Rottweil. Wie alle Beteiligten hofft auch sie, dass sich für das eine oder andere Kind eine langfristige Teilnahme am Vereinsleben ergeben kann – und dass dieses Event im nächsten Jahr noch einmal stattfinden kann.

Tag war ein Herzensprojekt

Für Lina und Joshua Kimmich und ihre Glaub-An-Dich-Stiftung war der Tag ein Herzensprojekt: „Der Sporttag zeigt eindrucksvoll, wie mit einer guten Idee, tatkräftiger Unterstützung, engagierten Ehrenamtlichen und Förderung aus unserer Stiftung Chancen für Kinder geschaffen werden, die im Alltag aufgrund persönlicher Schicksale oft unsichtbar bleiben. Getreu unserem Motto: Glaub an Dich!“