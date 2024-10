Projekt im Hausacher Altenheim: Betreuer werden zu Märchenerzählern

1 Der Märchenerzähler Florian Ludwig war bereits in Hausach zu Gast. Foto: Schmid

Im Seniorenheim „Am Schlossberg“ in Hausach sollen Märchen in Zukunft eine besondere Rolle spielen: Im Rahmen des Projekts „Märchen und Demenz“ werden Mitarbeiter geschult, um mit den Bewohnern die alten Geschichten zu erleben.









Link kopiert



Erinnern Sie sich an Märchen aus Ihrer Kindheit? Vielleicht an „Die goldene Gans“, Frau Holle oder König Drosselbart? Zertifizierte Märchenerzähler sollen in Zukunft die Geschichten für die Bewohner des Seniorenheims „Am Schlossberg“ in Hausach wieder aufleben lassen. Im Rahmen des Projekts „Märchen und Demenz“ der Initiative Märchenland werden im Januar vier Betreuer des Seniorenheims und vier Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Adamo ausgebildet.