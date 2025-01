Projekt hängt in der Luft: Wie geht es weiter mit dem Film über die Lahrer Kult-Band Scaramouche?

1 Für die Dreharbeiten zu „Heart and Soul“ kamen die Mitglieder von „Scaramouche“ noch einmal zusammen (von links): Frank Vetter, Gert Endres, Thomas Schwendemann und Marc Vetter. Foto: Punchline-Studio

Seit sechs Jahren ist „Heart and Soul“ angekündigt. Die Macher des Punchline-Studios arbeiten weiter an der Fertigstellung – und hoffen auf einen Vertriebspartner.









Anfang 2019 hatten die gebürtigen Lahrer Maik und Pirmin Styrnol die Crowdfunding-Aktion für ihren Film gestartet und mehr als 20 000 Euro gesammelt. Ein Großteil der geplanten Drehtage wurde absolviert, aber fertiggestellt worden ist „Heart and Soul“ nie. Mit Beginn der Coronapandemie kam auch die Arbeit am Film zum Erliegen. Während das Filmmaterial unfertig für viel Geld auf Servern zwischengelagert wurde, versuchten die Filmemacher, sich finanziell über Wasser zu halten. So organisierten sie die „Welive“-Konzertfilmserie zur Unterstützung regionaler Künstler. Und Pirmin Styrnol, dessen Verlobte Ukrainerin ist, steckt „fast jede freie Minute“ in die ehrenamtliche Arbeit für die von ihm mitgegründete Hilfsorganisation „Gemeinsam Europa“, die Unterstützung leistet für die kriegsgebeutelte Ukraine.