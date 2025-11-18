Projekt Grünoasen: Freiburg setzt auf Wanderbäume in der Innenstadt

Im Zuge des Projekts „Grünoasen“ sollen mobile Bäume im Sommer mehr Schatten spenden.
Mehr Grün, mehr Schatten und deutlich mehr Aufenthaltsqualität – das ist das Ziel der Kampagne „Freiburger Grünoasen“. Die erste Innenstadt-Grünoase wurde an der Ecke Kaiser-Joseph-Straße/ Gerberau eingeweiht. Dort ist ein neuer schattiger Aufenthaltsort mitten in der Innenstadt entstanden, mit einem großen Holzpodest im Schatten einer alten Platane und zusätzlichen Pflanzmodulen um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.