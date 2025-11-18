Projekt Grünoasen: Freiburg setzt auf Wanderbäume in der Innenstadt

Im Zuge des Projekts „Grünoasen“ sollen mobile Bäume im Sommer mehr Schatten spenden.

Mehr Grün, mehr Schatten und deutlich mehr Aufenthaltsqualität – das ist das Ziel der Kampagne „Freiburger Grünoasen“. Die erste Innenstadt-Grünoase wurde an der Ecke Kaiser-Joseph-Straße/ Gerberau eingeweiht. Dort ist ein neuer schattiger Aufenthaltsort mitten in der Innenstadt entstanden, mit einem großen Holzpodest im Schatten einer alten Platane und zusätzlichen Pflanzmodulen um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

„Die Freiburger Innenstadt ist das Herz unserer Stadt. Mit den Grünoasen schaffen wir hier sicht- und spürbare Aufwertung, sie machen unsere Innenstadt grüner, kühler und schöner. Das ist ein echter Gewinn für alle, die hier leben, einkaufen, Urlaub machen oder einfach gerne Zeit verbringen“, ist Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) überzeugt.

Diese Oase ist der Startschuss für eine ganze Reihe von Maßnahmen in der Innenstadt. Insgesamt werden 22 mobile Pflanzmodule mit Bäumen und 13 Pflanzmodule mit Sträuchern und Stauden aufgebaut. Alle sind mit Sitzgelegenheiten ausgestattet, unter Bestandsbäumen werden zwei große Holzpodeste aufgebaut. Vier der Baummodule werden künftig am Kartoffelmarkt stehen, teilt die Stadt mit.

Stadt sammelt Feedback der Bürger

Nach der Probephase, die etwa ein Jahr dauert, werden die mobilen Bäume entweder fest gepflanzt oder „wandern“ weiter an einen neuen Ort. Dafür sammelt die Stadt auf ihrer Internetseite das Feedback der Bürger, um die Standorte der Bäume zu prüfen.

Die Kosten für die Baumkübel liegen bei 33 000 Euro, hinzu kommen etwa 10 000 Euro für Aufstellen und Pflanzung sowie laufende Pflegekosten. Da die zwölf Bäume aus den ehemaligen „Herzschlagbänken“ auf der Kaiser-Joseph-Straße wiederverwendet werden, entstehen für die Anschaffung der Bäume selbst keine zusätzlichen Kosten.

Da in der Kaiser-Joseph-Straße keine dauerhaften Pflanzungen möglich sind – etwa wegen Leitungen im Boden, Feuerwehrzufahrten und Veranstaltungsflächen – wurden mit dem Herzschlagbänken-Projekt die Bauminseln in Kübeln als flexible Lösung getestet.