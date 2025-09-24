Projekt gegen häusliche Gewalt: Rotary Club Lahr plant ein Rockkonzert für die gute Tat

Um Spenden zu sammeln, lädt der Rotary Club am 4. Oktober zu einem Konzert der Band Mainstreet im Lahrer Palais Wunderlich ein.
Songs von Größen wie Queen, Toto, Bryan Adams, Bon Jovi, Phil Colins und vielen mehr gibt es am Samstag, 4. Oktober, im Palais Wunderlich zu hören. Die Offenburger Band „Mainstreet“ will mit vielseitigen Coversongs für einen abwechslungsreichen Abend sorgen. Auch Lieder von deutschsprachigen Künstlern wie Westernhagen oder Grönemeyer werden dargeboten, teilt die Band mit.