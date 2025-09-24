Projekt gegen häusliche Gewalt: Rotary Club Lahr plant ein Rockkonzert für die gute Tat

Um Spenden zu sammeln, lädt der Rotary Club am 4. Oktober zu einem Konzert der Band Mainstreet im Lahrer Palais Wunderlich ein.

Songs von Größen wie Queen, Toto, Bryan Adams, Bon Jovi, Phil Colins und vielen mehr gibt es am Samstag, 4. Oktober, im Palais Wunderlich zu hören. Die Offenburger Band „Mainstreet“ will mit vielseitigen Coversongs für einen abwechslungsreichen Abend sorgen. Auch Lieder von deutschsprachigen Künstlern wie Westernhagen oder Grönemeyer werden dargeboten, teilt die Band mit.

Das Konzert „Rotary Rockt“ soll Spaß machen, gute Musik und lockere Stimmung verbreiten – aber es verfolgt auch ein ernsthaftes Ziel. Der Rotary Club Lahr organisiert die Veranstaltung, um auf das Thema Gewaltprävention aufmerksam zu machen. Dafür hat der Club sich mit dem Verein „Frauen helfen Frauen Ortenau“ zusammengetan, erzählt Michael Auer unserer Redaktion. Er ist in diesem Jahr Präsident des Rotary Clubs Lahr, der sich seit 54 Jahren für soziale Projekte einsetzt. Gemeinsam haben die Mitglieder in Lahr die Initiative „Klare Kante“ aufgebaut, die es bisher nur in Offenburg gab. „Wir wollten unbedingt auch hier vor Ort in Lahr etwas tun. Häusliche Gewalt nimmt weiter zu, auch in der Ortenau“, sagt Auer.

Gemeinsam mit ausgebildeten Psychologen gehe man im Rahmen des Präventionsprojekts „Klare Kante“ in Schulklassen, um über die Frühwarnzeichen von Gewalt aufzuklären. Das anstehende Konzert solle die Finanzierung dieser Präventionsarbeit für ungefähr ein Jahr sichern. „Wir rechnen mit etwa 7000 bis 9000 Euro Einnahmen“, sagt Auer. „Damit könnten wir circa zehn Schulklassen ein Jahr lang betreuen“. Das Konzert solle aber erst der Anfang sein, auf keinen Fall wolle der Rotary Club danach aufhören, Geld für das Projekt zu sammeln. Der große Traum sei es, irgendwann ein Frauenhaus in Lahr zu errichten.

Im Eintrittspreis ist auch ein Imbiss enthalten

Die Band „Mainstreet“ habe Auer in Eigeninitiative für einen Auftritt beim Konzert begeistern können: „Ich habe sie letztes Jahr live in Offenburg gesehen und fand sie einfach toll. Da habe ich mal nachgefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, bei unserer Veranstaltung aufzutreten.“ Neben diesem Hauptakt des Abends sei aber auch der Auftritt der Vorband nicht zu unterschätzen. „The Worlderers“ wurde von der Seelbacher Pfarrerin Anke Doleschal gemeinsam mit einem Gemeindemitglied gegründet, es handelt sich um eine Band für musikalisch begabte Flüchtlinge. Die Musik sei ein bunter Mix aus verschiedenen Klängen und Kulturen.

Im Eintrittspreis für dieses besondere Konzert (siehe Info) ist auch ein Imbiss von Koch und Foodstylist Andreas Miessmer enthalten, der an diesem Abend vor Ort im Palais vegetarische und fleischhaltige Snacks zubereitet.

Auf die Frage, was er sich persönlich von der Veranstaltung erhofft, antwortet Auer: „Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich auf das Thema aufmerksam gemacht werden, und trotzdem in dieser angenehmen Runde viel Spaß haben.“

Das Konzert

Karten für das Benefizkonzert am Samstag, 4. Oktober, gibt es direkt vor Ort im Palais Wunderlich, per Mail an michael.auer@phalaris.eu oder an alexandra.groiss@gmx.de. Der Ticketpreis beträgt 49 Euro, davon gehen 25 als Spende an das Präventionsprojekt „Klare Kante“. Einlass ist um 17.30 Uhr, die Flüchtlingsband „The Worlderers“ tritt um 18 Uhr auf, „Mainstreet“ kommen dann um 19 Uhr auf die Bühne.