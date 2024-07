Projekt für Kinder im Zollernalbkreis: Jeden Morgen Lesespaß im Unterricht

Der Preis für das Gewinnspiel des LeseSpaß-Projekts von Schwarzwälder Bote und Sparkasse Zollernalb geht an die Grundschüler der Klasse 4b in Bisingen. Die Aktion fördert die Lese- und Medienkompetenz der Kinder.

Die Klasse 4b der Grundschule Bisingen hat allen Grund zur Freude: Sie hat nicht nur am Projekt LeseSpaß des Schwarzwälder Boten teilgenommen, sondern dabei auch an einem Gewinnspiel – das sie gewonnen haben. Zum Beginn der ersten Schulstunde haben sie Preis und Glückwünsche am Freitag entgegengenommen: ein 300-Euro-Gutschein für den Biomarkt B2 in Balingen. Der Schwarzwälder Bote kooperiert beim LeseSpaß-Projekt mit der Sparkasse Zollernalb.

„Nutzt Bücher, lest Zeitungen, nutzt das Handy nicht so oft“

Ralf Hirmer von der Sparkasse und Leonie Pfau vom Schwarzwälder Boten besuchten die Kinder in ihrem Klassenzimmer. Hirmer wollte wissen, wer von Kindern ein Smartphone hat. Hände gehen hoch. Sein Appell: „Nutzt Bücher, lest Zeitungen, nutzt das Handy nicht so oft.“ Die Sparkasse beteilige sich an dem Projekt, um die Entwicklung und die Kompetenzen der Kinder zu fördern. Deshalb habe sie die Zeitungen finanziert, ebenso wie der Preis für das Gewinnspiel.

Eine kurze Diskussion entstand darüber, inwieweit die Kinder das Handy nutzen. So nutzte ein Schüler das Handy zum Lesen und zum Spielen, eine Schülerin berichtete, dass sie in der Gemeindebücherei Bücher ausleihe. Und noch jemand liest Bücher digital auf dem Bildschirm. Wie Hirmer erklärte, kommt es auf die Ausgewogenheit an.

LeseSpaß ist ein medienpädagogisches Projekt, das der Schwarzwälder Boten mit der Sparkasse Zollernalb für Schulklassen anbietet. Es bietet den Klassen die Möglichkeit, vier Wochen intensiv mit der Zeitung zu arbeiten und so die Lese- und Medienkompetenz zu fördern. LeseSpaß richtet sich dabei an alle dritten und vierten Klassen der Grund- und Förderschulen.

Teilgenommen haben im Zollernalbkreis 49 Klassen mit rund 1000 Schülern

Die Klasse 4b der Grundschule Bisingen war im Zeitraum 26. Februar bis 22. März dieses Jahres dabei. Was sie dabei in der Zeitung gelesen haben, wollte Leonie Pfau von den Schülern wissen. „Wir haben jeden Tag die Zeitung gelesen und mussten bestimmte Seiten suchen und Aufgaben ausfüllen“, berichtet ein Schüler – diese Aufgabenstellungen standen in Anzeigen, die ebenfalls in der Zeitung veröffentlicht wurden.

Eine Schülerin sprach von einem Unfall, den sie als besonders spannend in Erinnerung hat. „Ich fand’s lustig, wenn wir was suchen mussten“, berichtet ein anderes Kind und nennt als Beispiel einen Namenstag. „Vom VfB war ein Bericht in der Zeitung“, erzählt ein Junge der Klasse entschlossen.

Die 4b kann sich glücklich schätzen, denn teilgenommen haben am LeseSpaß- und ZiSch-Projekt 49 Klassen im ganzen Landkreis, davon 35 bei LeseSpaß.

Die Klassenlehrerin der 4b an der Grundschule Bisingen, Tanja Höllwarth, sprach in diesem Zusammenhang auch von einem „schönen Abschluss“ des Schuljahres, zumal die Grundschulzeit der Viertklässler bald endet.

Täglich Tageszeitung in der Grundschule

Von Poster bis Lesediplom

„LeseSpaß – Zeitung entdecken“ setzt auf ein spielerisches Kennenlernen der Zeitung. Zusätzlich zur Tageszeitung erhalten die Schülerinnen und Schüler jeden Freitag den Kinderboten. Hier entdecken sie auch Nachrichten, die extra kindgerecht aufbereitet wurden, sowie Buch-, Ausflugs- und Basteltipps. Außerdem können die teilnehmenden Klassen auch Witze, Rätsel oder Tipps einsenden, die dann im Kinderboten veröffentlicht werden. Zudem steht den Klassen ein LeseSpaß-Poster zum Download zur Verfügung. Es kann im Klassenzimmer aufgehängt werden und enthält für jeden Tag eine Frage oder eine Aufgabe, die mit der Zeitung zu lösen ist. Die Kinder erhalten dabei auch ein Lesediplom.

Weitere Infos

Anmeldungen und Infos zum Projekt LeseSpaß findet Interessierte www.schwabo.de/schulprojekte. Ansprechpartnerin ist Leonie Pfau, die unter Telefon 07423 / 7 82 45 oder per E-Mail an Leonie.Pfau@schwarzwaelder-bote.de