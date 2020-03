Projekt "FreiRäume" Neue Kulturräume in alten Gebäuden

In Bollschweil wird ein Dorfgasthaus von einer Genossenschaft gegründet und unterhalten, in Rottenburg erweitert ein Kino sein Angebot um eine Kleinkunstbühne und in Münsingen wird Kunst in einem ehemaligen Truppenwohngebäude präsentiert - auf dem Land werden Häuser und Räume immer wieder umgewidmet und neu genutzt, oft auch zugunsten der Kultur. Das Land Baden-Württemberg will für ähnliche Kunst- und Kulturorte das Förderprogramm "FreiRäume" auflegen und stellt Mittel von drei Millionen Euro bereit. Es sollten "Orte der Begegnung und des gemeinsamen Engagements im ländlichen Raum" geschaffen werden, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne).