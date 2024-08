Projekt Eyachtalbahn: Reaktivierung lässt auf sich warten

1 Regulärer Personenverkehr findet auf der Eyachtalbahn nach wie vor nicht statt. Nur der Freizeitzug Eyachtäler hält am Haigerlocher Bahnhof. Foto: Kauffmann

Bis die ersten Personenzüge auf der Eyachtalbahn regulär rollen, dauert es noch Jahre. Derzeit führen verantwortliche Stellen Gespräche, konkrete Ergebnisse gibt es aber nicht. Das ist der aktuelle der aktuelle Stand.









Mit dem Zug von Haigerloch nach Horb, von dort auf der Gäubahn nach Stuttgart oder Singen – schöne neue Welt, bislang allerdings nur in der Theorie. Sieht man vom Freizeitexpress „Eyachtäler“ ab, findet auf der Eyachtalbahn nach wie vor kein regelmäßiger Personenverkehr statt. Schon im März dieses Jahres wurde die Machbarkeitsstudie in der Festhalle Rangendingen vorgestellt. Viele Interessierte aus Haigerloch waren in den Reihen des Publikums zu sehen. In den darauf folgenden Wochen haben die Gemeinderäte in Hechingen, Rangendingen und Haigerloch in öffentlichen Sitzungen für die Wiederaufnahme der regelmäßigen Beförderung von Fahrgästen auf der Eyachtalbahn gestimmt. Seither ist es still geworden um das Projekt.