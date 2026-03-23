Projekt „Ein Verein. Eine Heimat“: SC Lahr sammelt Spenden für neuen Kunstrasen

Der 16 Jahre alte Platz an der Dammenmühle erhält im Sommer einen neuen Belag. Den Eigenanteil in Höhe von 35 000 Euro will der SC Lahr mit Spenden decken.
Der Sportclub Lahr ist im Jahr 2015 aus der Fusion des Lahrer FV und der Spvgg Lahr entstanden. Auch wenn damals nicht alle Mitglieder dem Zusammenschluss offen gegenüberstanden, heißt es in einer Mittelung des SC, könne man die vergangenen zehn Jahre sicher als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnen. Die erste Mannschaft vertritt die Farben der Stadt Lahr seit der Fusion erfolgreich in der Verbandsliga, die U 23 ist im vergangenen Jahr in die Landesliga aufgestiegen und sei somit ein ideales Sprungbrett für junge Talente. In der Jugendabteilung werden aktuell rund 450 Kinder und Jugendliche – darunter 45 Mädchen – betreut.