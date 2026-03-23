Projekt „Ein Verein. Eine Heimat“: SC Lahr sammelt Spenden für neuen Kunstrasen

Der 16 Jahre alte Platz an der Dammenmühle erhält im Sommer einen neuen Belag. Den Eigenanteil in Höhe von 35 000 Euro will der SC Lahr mit Spenden decken.

Der Sportclub Lahr ist im Jahr 2015 aus der Fusion des Lahrer FV und der Spvgg Lahr entstanden. Auch wenn damals nicht alle Mitglieder dem Zusammenschluss offen gegenüberstanden, heißt es in einer Mittelung des SC, könne man die vergangenen zehn Jahre sicher als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnen. Die erste Mannschaft vertritt die Farben der Stadt Lahr seit der Fusion erfolgreich in der Verbandsliga, die U 23 ist im vergangenen Jahr in die Landesliga aufgestiegen und sei somit ein ideales Sprungbrett für junge Talente. In der Jugendabteilung werden aktuell rund 450 Kinder und Jugendliche – darunter 45 Mädchen – betreut.

Somit hat der SC Lahr eine der größten Nachwuchsabteilungen in ganz Südbaden, schreibt der Verein. Was dem Vereinsleben aber noch fehle, sei die gemeinsame Heimat an einem Sportgelände. Um diesen langen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, wurde bereits vor einigen Jahre die Vision „Ein Verein. Eine Heimat“ ausgearbeitet. Nachdem der Gemeinderat Anfang Januar der Sanierung des Kunstrasenplatzes an der Dammenmühle zugestimmt hat, soll das Projekt nun Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Der marode Kunstrasenplatz an der Dammenmühle, der mittlerweile 16 Jahre alt ist, erhält im Sommer einen neuen Belag, erklärt der Verein weiter. Dabei werde das bisher übliche und als umweltschädlich geltende Gummigranulat durch eine Verfüllung mit Kork und Sand ersetzt. Somit können sich die mehr als 500 aktiven Fußballerinnen und Fußballer ab September auf optimale Trainings- und Spielbedingungen freuen, blickt der Verein voraus.

Eigenanteil von 35 000 Euro gefordert

Doch für die Realisierung dieses zukunftsweisenden Projekts brauche der SC Lahr nun die Unterstützung aller Mitglieder, Eltern, Gönner und Sponsoren. Denn es gelte, den noch offenen Eigenanteil von 35 000 Euro an den Gesamtkosten von 450 000 Euro aufzubringen. Dabei verzichte der Verbandsligist ganz bewusst auf eine Mitgliederumlage, sondern setzte auf Freiwilligkeit. „Denn ein Verein ist ein soziales Gebilde, in dem alle Mitglieder willkommen sind, unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen. Jeder soll so viel spenden, wir er kann“, erklärt Vorsitzender Frank Müller.

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Beim Verbandsligaduell der ersten Mannschaft am Samstag gegen den Linx fiel der Startschuss für die Spendenaktion „Ein Verein. Eine Heimat“. Dabei, kündigt der Verein ein, hat sich die Vorstandschaft folgendes ausgedacht: Als Dankeschön erhält jeder Spender pro 50-Euro-Spende seinen Namen auf einer großen, wetterfesten Spendentafel, die nach Abschluss der Sanierung für alle gut sichtbar am Kunstrasen aufgestellt wird. Auch Spenden von Firmen seien willkommen. Hier werden Unternehmen ab einer Spende von 250 Euro mit dem Firmenlogo verewigt.

Verein benötigt acht Umkleidekabinen

Auch für die weiteren Projektschritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen Sportgelände gebe es schon Planungen. Sollte der Nachbarverein, der Hockeyclub Lahr, einen neuen Hockeyplatz neben dem Tiergesundheitszentrum erhalten, dann würde der SC Lahr gerne den aktuellen Hockeyplatz übernehmen, der dann noch einen neuen Fußball-Kunstrasenbelag erhalten müsste.

Im letzten Schritt ginge es dann um die Schaffung der notwendigen Infrastruktur an der Dammenmühle rund um das aktuelle Clubheim, Das Ziel sei, den Trainings- und Spielbetrieb für 27 Mannschaften zu gewährleisten, die pro Saison 2750 Trainingseinheiten und 450 Spiele absolvieren. Auf seiner Homepage teilt der SC Lahr die konkreten Vorstellungen: Man benötige acht Umkleidekabinen inklusive Duschen und WC, zwei Schiedsrichterräume sowie in großen Ball- und Geräteraum. Ebenso stellt sich der SC Lahr einen Büroraum, ein Besprechungszimmer sowie einen Gastrobereich mit Küche und WC für Gäste vor. Ob dafür das aktuelle Gebäude saniert und erweitert oder komplett neu gebaut werden muss, sei noch nicht geklärt.

Wie mehrfach berichtet, wurde der Beschluss für einen neuen Hockeyplatz, die Grundbedingungen für die weiteren Planungen des SC Lahr, zuletzt im Gemeinderat vertagt. Ob und wenn ja wann der SC Lahr die Schritte zwei und drei umsetzen kann, steht daher noch nicht fest. Der Verein hofft auf Unterstützung der Stadt Lahr und des Gemeinderates, wohlwissend um die angespannte finanzielle Lage der Kommunen, heißt es in der Mitteilung.

Die Spendenaktion

Alle Infos sowie die Kontoverbindungen für die Spendenaktion zum Projekt „Ein Verein. Eine Heimat“ sind online unter www.sc-lahr.de zu finden. Am Freitag, 24. Juli, steigt auf dem Sportgelände Dammenmühle ab 16 Uhr das SC-Lahr-Sommerfest. Dessen gesamter Erlös, verkündet der Verein, werde ebenfalls dem Projekt zugutekommen.