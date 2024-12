Projekt des Studierendenwerks Freiburg Unimensa setzt auf ökologischen Fußabdruck

Das Studierendenwerk Freiburg gibt seit Anfang des Monats in der Mensa an der Rempartstraße bei den Stammessen an, welchen Einfluss die einzelnen Gerichte auf die Umwelt haben. So soll mehr Transparenz geschaffen und das Angebot verbessert werden.