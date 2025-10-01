Projekt des SAK Lörrach: Schüler erinnern an die Opfer der Nazis

Mit einer Theaterinszenierung widmet sich der SAK der Erinnerungskultur in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus.
Ein Teppich liegt auf der Bühne, auf ihm ein Karton mit der Aufschrift „Heinz Leible“. Eine Mutter und ihre Tochter unterhalten sich über den Mann, der zur Zeit des Nationalsozialismus in Lörrach gelebt hat. Dass er eine Polizeiakte hatte, nur weil er homosexuell war, ist für die Tochter aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Mutter und Tochter unterhalten sich über den Mann, der so viele Jahre vor ihnen gelebt hat und der Dinge durchlebt hat, die wir uns heute nur noch schwer vorstellen können und wollen. „Ich finde es gut, dass wir über ihn sprechen und uns an ihn erinnern“, sagt die Tochter dann.