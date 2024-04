1 Das Steinkauz-Projekt des NABU Haigerloch/Rangendingen nimmt immer mehr Fahrt auf. Inzwischen haben sich 15 Brutpaare im Raum Haigerloch angesiedelt. Foto: NABU/Rusch

Das Steinkauz-Projekt des NABU Haigerloch/Rangendingen entwickelt sich prima und das Vogelschutzzentrum in Mössingen wird von ihm weiter finanziell unterstützt. Etwas mehr sorgt sich die Gruppe um ihre Mitgliederentwicklung.









In den vergangenen Jahren war die Gruppe nämlich um jährlich fünf Prozent geschrumpft, wie bei der Mitgliederversammlung im Alten Schafstall in Stetten deutlich wurde. Die jetzt noch knapp 500 Mitglieder wohnen zu etwa drei Vierteln in Haigerloch und zu einem Viertel in Rangendingen. Aus diesem Grund ist dieses Jahr eine weitere Mitglieder-Werbeaktion geplant.