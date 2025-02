UPDATE: Keine Verletzten Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Orschweier

Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Dienstagabend um 21.57 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Hauptstraße in Orschweier alarmiert. Es gab keine Verletzten, aber eine Schaden von mehren Hunderttausend Euro.