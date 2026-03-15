Projekt der Lebenshilfe: Neue Rösterei in Waldmössingen stärkt die Teilhabe

Die Lebenshilfe Rottweil hat in Waldmössingen eine neue Kaffeerösterei eröffnet. Das Projekt schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.
Nach jahrelanger Planung konnte ein Herzensprojekt der Lebenshilfe Rottweil endlich verwirklicht werden. Die Kaffeerösterei, die in den vergangenen Jahren immer erfolgreicher wurde, zog in neue Räumlichkeiten. Angebaut an das Restaurant „Zum Frieder“ bietet die neue Produktionsfläche genug Platz, tonnenweise Kaffee zu rösten, zu verpacken und zu verkaufen. Bei der Eröffnung durften ein Blick hinter die Kulissen, ebenso wie einige Worte der Verantwortlichen und eine Kostprobe natürlich nicht ausbleiben.