Projekt der Hochschule Furtwangen: Humanoider Roboter im Rathaus – so reagierten die Bürger auf „Pepper“

Im Rathaus Furtwangen wurde der humanoide Roboter Pepper getestet. Das Projekt der HFU zeigte, wie Bürger auf den ungewöhnlichen Empfang reagierten und lieferte spannende Kenntnisse.
Der humanoide Pepper-Roboter wurde von einem Entwicklerteam der Hochschule Furtwangen (HFU) so programmiert, dass er die Bürger über die Stadt sowie über grundlegende Abläufe im Rathaus informieren konnte. Im Rahmen dieses Semesterprojektes sollte mit „Pepper“ getestet werden, wie ein humanoider Roboter im Bürgerkontakt eingesetzt werden kann.