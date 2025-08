Projekt der Gewerbeschule: Azubis packen ehrenamtlich in Bergwacht Notschrei mit an

Azubis der Stuckateurklasse an der Gewerbeschule Schopfheim haben der Bergwacht Notschrei bei Renovierungsarbeiten an der Bergrettungswache unter die Arme gegriffen.

Zwei Tage lang packten neun angehende Stuckateure im Rahmen eines sozialen Projekts ehrenamtlich mit an und unterstützten die Bergretter bei der Instandsetzung ihrer Bergrettungswache in Todtnauberg, teilt die Schule im Nachgang mit. Für die Azubis war die Aktion Gelegenheit, zum Schuljahresabschluss ihr erworbenes Können und Wissen einzusetzen.

Azubis kommen aus ganz Südbaden

Initiiert wurde die Aktion von den Auszubildenden. Diese absolvieren ihre Ausbildung bei Betrieben in den Innungsbezirken Baden-Baden, Rastatt-Bühl, Lörrach, Waldshut-Tiengen, Schwarzwald Baar und Konstanz und besuchen während der Berufsschulphasen die Gewerbeschule Schopfheim. Da die Schüler im Südschwarzwald daher weitgehend fremd sind, kam ihnen die Idee dagegen „etwas zu unternehmen“, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Die Azubis planten, bereiteten die auszuführenden Putz- und Trockenbauarbeiten an der Bergrettungswache vor und setzten sie selbstständig um.

Pädagogisches Hauptaugenmerk lag auf der Selbstkoordination der Azubis beim Arbeiten in wechselnden Teams – „eine Disziplin, der im Handwerk ein besonders hoher Stellenwert zukommt“, wie die Schule betont. So wurden in den zwei Tagen beispielsweise im Gemeinschaftsraum und im Sanitätsraum die Decken komplett neu isoliert, Gipskartonplatten angebracht und verspachtelt oder an den Garagentoren Verputzarbeiten erledigt.

Betreut wurden die Schüler durch Zimmerermeister Lorenz Ebi sowie vom Abteilungsleiter der Berufsschulklassen, Roland Gutschalk. Von Bergwacht-Seite aus kümmerte sich Bergretter Bernd Schneider um den reibungslosen Ablauf und hatte auch Freizeitaktivitäten für die Azubis eingeplant.

Einblick in den Alltag der Bergretter

Als Dank für ihren engagierten Einsatz durften die Schüler eine besondere Erfahrung machen, heißt es in der Mitteilung: Eine Übernachtung in der Bergrettungswache Todtnauberg ermöglichte ihnen einen spannenden Einblick in den Alltag der Bergretter der Bergwacht-Ortsgruppe Notschrei. Zudem konnten sie die mit der Hängebrücke Black Forest Line einen Höhepunkt der Region besuchen. „Die Zusammenarbeit zwischen der Stuckateurklasse und der Bergwacht Notschrei ist ein gelungenes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und die Tatkraft des Handwerks samt seinem Nachwuchs, regional wie überregional“, hält die Gewerbeschule abschließend fest.