Es hat länger gedauert als gedacht: Ende Juli vergangenen Jahres haben Schüler und Lehrer der Feintechnikschule ein außergewöhnliches Projekt gestartet – die Reparatur der Uhrwerke der beiden kaputten Messeuhren.

Denn die Zeiger der Turmuhren, die schon von Weitem zu erkennen sind, hatten bereits mehrere Jahre lang nicht mehr funktioniert.

Lesen Sie auch

So hatte die Stadt im vergangenen Sommer bei der Feintechnikschule angefragt – und war vor allem bei den Uhrmacher-Lehrern Alexander Loga und Rolf Hermann auf positive Resonanz in Sachen Reparatur gestoßen.

Diese konnten den Hauptfehler – ein kaputtes Zahnrad, dessen Zähne ausgebrochen waren – finden und sich mithilfe von Schülern nicht nur aus der Uhrmacher-Abteilung an die Reparatur wagen.

Projekt zieht sich hin

Und diese hat nicht unerhebliche Zeit in Anspruch genommen – schon allein, weil beide Uhren betroffen waren. Neben dem neu zu bauenden Zahnrad, das zunächst via Zeichnung am CAD-Computer nachkonstruiert und dann aus einem Rohling gefertigt wurde, mussten auch die Zeiger erneuert werden. Hatte man im vergangenen Herbst, als ein Uhrwerk bereits wieder am Laufen war, noch von einigen Wochen bis zur endgültigen Fertigstellung des Projekt gesprochen, sind daraus einige Monate geworden.

Auch die zweite Uhr auf der anderen Seite des Messeturms erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Mareike Kratt

Doch pünktlich zur Jubiläums-Ausgabe der Südwest-Messe, die am 14. Juni startet, konnten die beiden Uhren nun wieder am Messeturm befestigt werden. Die Technischen Dienste der Stadt (TDVS) installierten sie im Beisein von städtischen Mitarbeitern und den beiden Feintechnikschullehrern am Mittwochmorgen.

Bei der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH ist man „sehr glücklich“, dass die Uhren nun wieder ticken, wie Karin Huber von der Presseabteilung berichtet.