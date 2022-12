2 Hubert Blank (links), Betriebsleiter Alfred Lamsbach und Rene Lindemann mit der Lok von der FBW und einigen Waggons. Foto: Ziegler

Über 700 Fertigteile mit etwa 7500 Tonnen Gewicht: Die Firma FBW Fertigbau Wochner transportiert Betonstützen und Spannbetonträger mit Längen von bis zu 15 Metern und einem Gewicht von bis zu 35 Tonnen in die Schweiz – per Bahn.















Schömberg - Die Spedition Egger in der Schweiz baut eine neue Spedition- und Logistikhalle. Die Fertigteile dafür werden von FBW in sechs Hallen mit 16 400 Quadratmeter reiner Produktionsfläche hergestellt. Diese Teile müssen von Schömberg in die Schweiz nach Härkingen gebracht werden.

Der Transport mit einem Lastkraftwagen ist teuer und kompliziert, da ein Sondertransport mit Polizeibegleitung für viele der Einzelteile benötigt wird. Zudem würde der Transport über sechs Stunden dauern, so der Werkleiter Jose Colan-Subauste.

70 bis 80 Prozent mit dem Zug

Deshalb liegt es im Interesse des Kunden und der FBW, den Transport per Bahn abzuwickeln. Wenn solche Transporte anstehen, ist das laut Colan-Subauste immer ein großes Ereignis für alle Beteiligten. Die Spedition Egger habe am Standort der Halle eine direkte Zuganbindung und werde die Teile direkt vom Waggon aus mit einem großen Raupenkran auf die Baustelle heben.

Allerdings werden nur 70 bis 80 Prozent der Bauelemente auf der Schiene transportiert. Die anderen Betonteile müssen aus verschiedenen Grünen mit dem Laster in die Schweiz gebracht werden. Beladen werden die Waggons von sechs Angestellten, die die Ladung entsprechend sichern.

Die beiden FBW-Lokführer Hubert Blank und Rene Lindemann haben einen Triebfahrzeugführerschein. Die Hohenzollerische Landesbahn (Hzl) bringt zehn leere Waggons an den Schömberger Bahnhof, die von Montag bis Donnerstag beladen werden. Jeden Freitag holt die Hzl die Waggons wieder ab und stellt neue hin. In Singen werden diese von den Schweizern übernommen, da die Ladung durch den Zoll muss.

Wenig Zeit für großes Projekt

Mit dem Großauftrag von der Spedition befasst sich FBW seit Oktober und wird sieben Monate damit beschäftigt sein. Der Raupenkran ist bereits für weitere Projekte eingeplant, deshalb muss alles pünktlich fertig sein. "Es herrscht immer eine gewisse Spannung zwischen allen Beteiligen", betont Werkleiter Colan-Subauste: "Alles muss laufen wie am Schnürchen." Betriebsleiter Alfred Lamsbach erklärt, dass etwa 100 Materialanlieferungen per Lkw am Tag auf dem Schömberger Firmengelände eintreffen.

Auch FBW spürt den Fachkräftemangel und die krankheitsbedingten Ausfälle. "Bisher sind wir gut durchgekommen", sagt Lamsbach. Es sei alles so geplant, dass die Produktion nicht gestoppt werden müsse und die Projekte weiterlaufen könnten. Eins davon ist die Baustelle von Amazon in Horn-Bad Meinberg. Diese wird im Wechsel zur Baustelle der Spedition Egger beliefert.