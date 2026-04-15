Projekt auf der Zielgeraden: Ausstellung der Black Forest Power Women stößt in Lahr auf große Resonanz

Das Projekt „Ich:Frau – das Unsichtbare sichtbar machen“ läuft in der Villa Jamm. Noch bis zum 26. April gibt’s ein buntes Programm aus Ausstellung, Workshops und Performance.
Das Projekt „Ich:Frau“ versteht sich laut Pressemitteilung der Black Forest Power Women als künstlerischer und gesellschaftlicher Resonanzraum. Im Mittelpunkt stehen demnach Erfahrungen, Sichtweisen und Themen von Frauen, die im Alltag oft überhört, übersehen oder an den Rand gedrängt werden. In der Villa Jamm sollen sie sichtbar, hörbar und erlebbar werden.